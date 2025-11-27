Estrenos de cine
Crítica de 'Blue moon': Ethan Hawke da vida al gran letrista Lorenz Hart en la noche más triste de su vida
Richard Linklater sortea con oficio los escollos del teatro filmado en una pieza sobre el tormento de un artista superado por el éxito de su antiguo amigo y colaborador
Quim Casas
'Blue moon'
Dirección: Richard Linklater
Intérpretes: Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale
Año: 2025
Estreno: 28 de noviembre de 2025
★★★
Lorenz Hart compuso con Richard Rodgers canciones como 'My funny Valentine' y 'Blue moon'. Ahí es nada. El gran cancionero estadounidense siempre estará en deuda con él. Pero en la noche del 31 de marzo de 1943 constató, entre efluvios de alcohol y conversaciones con camareros, escritores y protegidas, el inicio de su declive: Rodgers, quien puso durante años música a sus letras, triunfaba por todo lo alto con el musical 'Oklahoma!', con música de Oscar Hammerstein II, otro grande de la época en los escenarios de Broadway.
Richard Linklater y Ethan Hawke, que se conocen bien, han elaborado un retrato agridulce, después amargo, patético pero loable, de ese Hart superado por el éxito de su amigo y su propia conducta rebelde ante los caminos trillados que tomaba el género musical. Es un filme con un personaje potente, varios secundarios excelentes (el barman que encarna Bobby Cannavale; la chica a la que Hart amaba, o deseaba amar, pese a su homosexualidad, interpretada por Margaret Qualley, y el propio Rodgers a quien da vida Andrew Scott) y un solo escenario, el bar donde se reúnen todos tras el estreno de 'Oklahoma!'. Linklater salva los escollos del teatro filmado con la acidez del texto, la grandeza de los diálogos, las espléndidas interpretaciones y la fluidez del montaje.
Suscríbete para seguir leyendo
- Ilusión en el Rodeo de Cáceres por la apertura de un nuevo supermercado: 'Es una magnífica noticia para un barrio en expansión
- Años de infierno': condenados cuatro menores por un caso extremo de hostigamiento continuado a un compañero en Cáceres capital
- Esther Rodríguez Rojo, desde su tienda de moda 'efecto dominó' en Cáceres: 'Pasan primero por el Eroski y luego se acercan por aquí
- Extremadura dará hasta 3.000 euros por cambiar de coche si se entrega el viejo para desguace
- Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: 'Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales
- La Junta de Extremadura tendrá que reemplazar a unos 10.000 empleados públicos durante los próximos 15 años
- El AVE a Extremadura suma otro avance: Lantania y Sacyr se encargarán de la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia
- Un barrio de Cáceres con vida, pero sin brillo: 'En 39 años no ha habido iluminación navideña en Moctezuma