Estreno de cine
‘Arco’, la candidata al Oscar que aspira a salvar el planeta
La película 'Arco' de Bienvenu, con estilo retrofuturista, conecta con 'Regreso al futuro' y 'E.T.', aunque se centra en la amenaza del cambio climático como único villano
Nando Salvà
ARCO
Puntuación: ★★★
Director: Ugo Bienvenu
Año: 2025
Estreno: 23 de enero de 2026
Las cosas empeorarán mucho, y después mejorarán. Mitad inquietante y mitad esperanzadora, es la tesis que sostiene el primer largometraje animado de Ugo Bienvenu, a la vez relato de ciencia ficción psicodélica, retrato de amistad adolescente y urgente reflexión ecologista. Aunque arranca ambientada en un futuro muy lejano en el que los humanos no solo han aprendido a vivir en armonía con el planeta sino que también pueden volar y viajar en el tiempo, la película transcurre mayoritariamente en un mañana más cercano en el que los peligros que ya nos acechan hoy, como la meteorología extrema y la sumisión a la tecnología, son mucho más inminentes. Entretanto, mientras exhibe un seductor estilo visual deudor del retrofuturismo y el ‘anime’, establece conexiones temáticas tanto con ‘Regreso al futuro’ -sin insinuaciones incestuosas, eso sí- como con ‘E.T., el extraterrestre’, relato seminal sobre la relación entre un niño y un visitante llegado del cielo.
Aunque nadie espera realismo de una ficción como esta, sí se echa de menos en ella más atención a la lógica interna, y su peripecia argumental también carece de un verdadero conflicto dramático real; aquí el único villano es la amenaza medioambiental que se cierne sobre el planeta. En última instancia, ‘Arco’ aspira a inspirar a la acción y ofrecer esperanza convenciéndonos de que, aunque nosotros no frenemos el cambio climático, las generaciones venideras no se rendirán hasta lograrlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Extremadura abrirá este jueves las ayudas de hasta 1.500 euros para sacarse el carné de camión y autobús
- Grave accidente en Cáceres con un herido al desplomarse la pared de un edificio en construcción: la lluvia y el viento se barajan como causa
- Casa Toñi inicia su andadura en Cáceres: “Al principio todo es muy bonito, pero la realidad es que cuesta arrancar”
- Jesús Lambretta, el hostelero que marcó historia en Cáceres, se jubila después de 38 años en la barra: 'Esto ha sido mi vida. Me voy muy agradecido
- Así amanece Llopis Ivorra: los del bazar se jubilan y La García sigue vendiendo la libra de pan de Casar de Cáceres
- La cuenta atrás más esperada para Gómez Becerra en Cáceres: comienzan los trabajos para instalar un sistema de sombra
- Una Extremadura Digna vincula el adiós al Buda y a la mina de litio con el rechazo a los “pelotazos” en Cáceres
- La plaza de Hernán Cortés, en Cáceres, regresa a la normalidad tras el caos en el tráfico por el apagón de los semáforos