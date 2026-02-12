Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
OposicionesCuartos del BañoPSOE ExtremaduraSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Estreno de cine

'Ruta de escape', un thriller de personajes solitarios e insatisfechos basado en la literatura seca y directa de Don Winslow

Mark Ruffalo interpreta a un policía con métodos poco ortodoxos en 'Ruta de escape', mientras que Halle Berry se enfrenta a la discriminación laboral por su edad, y Chris Hemsworth es un ladrón con códigos estrictos

Quim Casas

‘Ruta de escape’

Dirección: Bart Layton

Intérpretes: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry

Estreno: 13/2/2026

Puntuación: ★★★

En ‘Ruta de escape’, adaptación del relato de Don Winslow ‘Código 101’, incluido en su libro ‘Rotos’, Mark Ruffalo encarna a un policía al estilo del inspector Colombo, pero no tan desastrado. Halle Berry es una mujer de 53 años a la que no hacen socia de la compañía de seguros en la que trabaja precisamente por la edad. Y Chris Hemsworth es un ladrón de joyas con dos códigos concretos: solo atraca joyerías cercanas a autopista 101 de Los Ángeles y nunca ejerce la violencia.

Durante los primeros minutos de este ‘thriller’ moderado tenemos la sensación de hallarnos antes un filme de historias cruzadas: los tres personajes no se conocen entre ellos pero los vemos en un mismo lugar, en sus coches, en la citada y concurrida autopista. Después la acción les va uniendo hasta configurar una trama más sencilla de lo que quiere aparentar. El ladrón es un lobo solitario que no socializa con nadie. La ejecutiva despierta cada mañana activando un aparato que le dice que ha tenido un sueño deficiente. Y el policía se separa de su pareja y está obsesionado en resolver el caso: él es también un lobo solitario en la comisaría. Siendo una película de acción, ‘Ruta de escape’ construye mejor a los personajes que el relato. Es eficiente en cada uno de ellos, pero algo insuficiente en el conjunto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo la protesta de los agricultores extremeños en Cáceres
  2. Plasencia cumple el mayor deseo de Robe Iniesta: abrirá el primer local de ensayos en primavera
  3. Temor entre los vecinos de Aldea Moret en Cáceres por la seguridad del bloque de Río Vístula: 'La situación es insostenible
  4. La cadena de borrascas en Extremadura cierra negocios, paraliza obras y hunde la actividad en bares y terrazas
  5. Los ambulantes levantan el mercadillo de La Hispanidad de Plasencia por las lluvias
  6. Los agricultores extremeños amenazan con bloquear Cáceres cortando sus principales accesos
  7. Tornillos en las ruedas desde hace tres meses: la denuncia de trabajadores del sociosanitario de Plasencia
  8. Inadmitido un recurso contra la segunda fase del Hospital Universitario de Cáceres y se levanta la suspensión de la obra

Cuatro metros cuadrados de muralla al suelo y una calle cortada en Plasencia

Cuatro metros cuadrados de muralla al suelo y una calle cortada en Plasencia

El Parking Cervantes en Mérida ya tiene fecha para abrir sus más de 30 nuevas plazas y también cuenta con lavandería autoservicio

El Parking Cervantes en Mérida ya tiene fecha para abrir sus más de 30 nuevas plazas y también cuenta con lavandería autoservicio

Vídeo | Patricia Vaca emprende de nuevo en Moctezuma

Investigadores de la UEx diseñan una herramienta de Inteligencia Artificial capaz de detectar melanomas con un 89% de precisión

Investigadores de la UEx diseñan una herramienta de Inteligencia Artificial capaz de detectar melanomas con un 89% de precisión

Quintana y Plasencia se juegan en Mérida el billete para la Copa del Rey

Quintana y Plasencia se juegan en Mérida el billete para la Copa del Rey

'En mi pueblo emprendí': el ejemplo de los 10 de Cáceres

'En mi pueblo emprendí': el ejemplo de los 10 de Cáceres

Miguel Ángel Morales, tras el socavón entre Logrosán y Berzocana: "Buscaremos fondos para reparar la carretera"

Miguel Ángel Morales, tras el socavón entre Logrosán y Berzocana: "Buscaremos fondos para reparar la carretera"
Tracking Pixel Contents