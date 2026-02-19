Estreno de cine
Crítica de 'Little Amélie': un filme de animación muy delicado y preciso sobre la niñez, la estima y la diferencia cultural
Maylis Wallade y Liane Cho-Han dirigen una película ambientada en el Japón de 1969, en torno a la hija recién nacida de una familia belga
Quim Casas
'Little Amélie'
Dirección: Maylis Wallade, Liane Cho-Han
Animación
Estreno: 20/2/2026
Puntuación: * * * *
Lo primero que escuchamos en 'Little Amélie', una película de animación francesa de delicado trazo y suave paleta de colores que habla tanto de la infancia como de las diferencias culturales, es lo siguiente: "Dios no tenía interés por nada. Dios carecía de mirada". Son las reflexiones de un bebé, Amélie, que equipara su punto de vista al de Dios y no dice nada hasta que no tiene una cierta edad. Estamos en el Japón de 1969. Un matrimonio belga con dos hijos pequeños y la recién nacida Amélie, que solo profiere gritos y realiza agitados movimientos. Amélie está fascinada por una aspiradora, a la que considera su amiga. La primera palabra que dirá es… ¡aspiradora!
A partir de este momento, el filme bascula entre lo real y lo fantástico centrándose en la relación de estima que se produce entre Amélie y la joven japonesa que la cuida, con quien establece una gran complicidad. La secuencia del día de los difuntos es preciosa, por su estilo visual y por su significado dramático en un momento del relato en el que aparecen el fantasma cultural entre Oriente y Occidente y el trauma de Japón por la derrota en la guerra. Un objeto insignificante, como el tarro de cristal en la playa, adquiere una dimensión casi elegiaca y en su interior se contienen todas las esperanzas en un mundo mejor.
