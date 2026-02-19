Estreno de cine
Crítica de 'Sin conexión': Bradley Cooper explora, como director, la crisis compartida de la mediana edad
El matrimonio interpretado por Will Arnett y Laura Dern aún se quiere, pero la convivencia ha convertido la relación en rutina
Quim Casas
'Sin conexión'
Dirección: Bradley Cooper
Intérpretes: Will Arnett, Laura Dern, Ciarán Hinds
Estreno: 20/2/2026
Puntuación: * * *
Tras un par de películas con fondo musical -una nueva versión del clásico 'Ha nacido una estrella' y un filme sobre Leonard Bernstein, 'Maestro'-, el actor Bradley Cooper varía un poco de orientación con su tercera película como director, en la que además solo se reserva un papel secundario. Si no fuera porque el protagonista masculino descubre su versatilidad en la 'stand up comedy', 'Sin conexión' sería una reflexión más, ni mejor ni peor que otras, sobre la crisis de la mediana edad. Una crisis que afecta tanto al marido (un Will Arnett que recuerda mucho al propio Cooper) como a la esposa (Laura Dern). Aún se quieren, pero la convivencia ha convertido la relación en rutina.
Él encuentra un nuevo espacio vital, mezcla de divertimento y catarsis, en los monólogos cómicos, para los que nunca se hubiera sentido dotado. Ella puede recuperar aquello que dejó al ser esposa y madre, el voleibol, aunque en calidad de entrenadora. El conjunto es algo descompensado. El protagonista de 'Resacón en Las Vegas' intenta que el reparto sea equitativo entre los dos personajes, pero gana la experiencia del marido hasta que un giro de guion reinicia los acontecimientos. Will Arnett es actor, coguionista y coproductor de la cinta. Mucho de su parte hay en el trazado entre dramático y cómico.
