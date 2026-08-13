Estrenos de cine
'Cuenta atrás': Un filme demasiado funcional sobre una bomba de la Segunda Guerra Mundial incrustada en el Londres actual y un extraño atraco a un banco
Quim Casas
'Cuenta atrás'
Año: 2025
Dirección: David Mackenzie
Intérpretes: Aaron Taylor-Johnson, Theo James, Sam Worthington
Estreno: 14/8/2026
★★
Un barrio tranquilo de Londres se convierte en una zona de guerra: los operarios de una obra descubren una bomba de la segunda guerra mundial incrustada en el solar en el que están excavando. Lo primero es desalojar el barrio y cerrar todos los perímetros. Después, un grupo de artificieros debe evaluar si el artefacto está aún activo y la manera de desactivarlo. Hasta aquí una especie de reedición de algunas películas de catástrofes setenteras tipo ‘El enigma se llama Juggernaut’, en la que las bombas estaban en un transatlántico de lujo.
Pero nada es lo que parece en este filme demasiado acomodaticio pero fluido, sin más pretensiones que las de sorprender permanentemente al espectador. Unos individuos aprovechan la situación para perpetrar el robo a un banco de la zona. No es nada difícil imaginar desde el principio que una cosa está ligada a la otra: la bomba permite el robo. ¿Es una bomba de la segunda contienda mundial? Es una de las muchas preguntas que se hacen algunos personajes y el propio espectador. Después, el guion procura giros y requiebros constantes. Todo resulta quizá demasiado funcional teniendo en cuenta que el director es el escocés David Mackenzie, que en 2016 dio un salto de altura con ‘Comanchería’ y, desde entonces, ha preferido filmes de perfil más bajo.
Suscríbete para seguir leyendo
Fuente: El Periódico
- Así lo hemos contado | Extremadura se queda en penumbra durante un minuto por el eclipse
- Muere un joven de 25 años tras ser apuñalado en una vivienda en Málaga
- La Fiesta de la Tenca pone rumbo al pueblo cacereño de los bujíos
- Cáceres responde a Renfe: 'Los malos resultados del tren a Badajoz no son culpa del ayuntamiento
- Adiós a La Huerta de Vale: la tienda de la avenida de Alemania se despide de Cáceres tras ocho años
- Dañan el mural dedicado a Robe en la Plaza de San Martín de Plasencia
- El empresario Ismael Villalobos, de la Casa de las Carcasas, entra en el consejo de administración del Sevilla FC
- Una mujer acaba en el hospital tras una supuesta agresión de dos hombres esta madrugada en el barrio de Moctezuma de Cáceres