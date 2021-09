David Muñoz se ha coronado como mejor cocinero del mundo tras haber alcanzado el número 1 del Top 100 mundial de la lista internacional The Best Chef Awards. Para el chef, que ha recogido la distinción en una gala celebrada en Ámsterdam, es "un sueño hecho realidad que reconoce muchos años de creatividad, dedicación, pasión y trabajo duro".

"Obtener el número uno en The Best Chef Awards es la mayor alegría. Un orgullo y una responsabilidad increíbles. ¡¡¡El jodidamente más grande!!!. Mi equipo y yo tenemos claro que esto es solo el comienzo, y lo mejor está por llegar. No hay límites a la vista", promete el jefe de Diverxo (Madrid), con tres estrellas Michelin.

Momento pletórico

Este reconocimiento coge a Muñoz en un momento pletórico, pues este año ha recibido el Premio a la Innovación por parte de la lista francesa 'La Liste' y su rostro apareció en los quioscos porque fue portada de la edición española de la revista 'Forbes', que le ha señalado como uno de los 100 españoles más creativos en el mundo de los negocios.

Además de Muñoz, en la lista de The Best Chef Awards aparece Andoni Luis Aduriz (Mugaritz), en tercer lugar. Otro chef español, Joan Roca (El Celler de Can Roca), ha sido distinguido con el Best Chef Science Award.

The Best Chefs Awards elabora anualmente esta clasificación que reconoce a los 100 mejores cocineros del mundo y es votada por los propios cocineros y profesionales del sector.