Ni por asomo se podía esperar María José Fariña, conocida como Coque, que gracias a sus habilidades en la cocina se acabaría convirtiendo en una de las aspirantes al premio influencer del año. Lo que podría parecer un sueño cuando dio forma en Instagram a su ventana al mundo llamada 'Mi coquetería' hace ahora cuatro años se ha convertido en una realidad absoluta.

Los votos populares han hecho que esta mujer de Caldas de Reis se haya convertido en finalista en la categoría gastro siendo además la más votada hasta la fecha, superando incluso el influjo social en redes de otros cocineros más afamados como Dabiz Muñoz o José Andrés.

Es finalista en la categoría gastro siendo además la más votada hasta la fecha, superando incluso el influjo social en redes de otros cocineros más afamados como Dabiz Muñoz o José Andrés

Antes de que en marzo el jurado de estos premios nacionales decida su veredicto, Coque Fariña todavía está en proceso de asimilación. “Me sorprendió muchísimo cuando me enteré de que era finalista. Con el nivelazo que había me hizo muchísima ilusión”. Cabe señalar que el ganador de cada una de las categorías de este certamen, podrá aspirar al premio al influencer del año. Un galardón que el año pasado recayó en Ibai Llanos.

Con más de 12.000 seguidores en Instagram, Mi coquetería se ha convertido en un buscador de recetas de lo más seguido. Una idea que empezó por diversión como recuerda la propia cocinera, “fue a raíz de que mis hijas, Sara y Lara, se fueron a la universidad. Les hacía diferentes platos para llevar y empecé a publicar las recetas. Lo que no me esperaba es que fuese a tener tanto éxito. La verdad es que, a partir del confinamiento, el seguimiento que tuve fue en aumento de una manera espectacular”.

Todo empezó a raíz de que mis hijas, Sara y Lara, se fueron a la universidad. Les hacía diferentes platos para llevar y empecé a publicar las recetas. Lo que no me esperaba es que fuese a tener tanto éxito

Con la cocina de su propia casa como lugar de experimentación, una de las máximas en las elaboraciones que Coque Fariña publica es la de “apostar por la calidad del producto gallego y el comercio de proximidad. Suelo hacer versiones de platos tradicionales con un toque personal. Lo que más me gusta es abrir la nevera e inspirarme y también hago muchas recetas de aprovechamiento que suelen tener mucho tirón”.

Reconoce que una de las recetas que mayor seguimiento le generó fue “una tarta de queso con chocolate blanco que tuvo muchísimo éxito. Incluso me paraba gente por la calle que nunca lo había hecho para felicitarme o preguntarme algunas cosas sobre la tarta”.

Curiosamente, su éxito en Instagram ha invertido la lógica en cuanto al uso de las redes en su familia. Señala entre risas que “ahora son mis hijas, de 23 y 24 años, las que me piden consejo de como subir algunas fotos para que queden mejor. Pero sobre todo son ellas las que me animan a seguir adelante porque están encantadas de ser hijas de una influencer”.

Actualmente regentando en Caldas de Reis junto a su marido Delio Rivadulla el estudio de tatuajes “Hobbit”, Coque Fariña confía en que en 2022 Mi Coquetería se convierta en su nueva dedicación profesional. Ahora el primer reto estará en ser una de las influencers del año. En marzo se despejará la duda.