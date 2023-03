Aunque hay muchas personas que llevan por el mundo la 'marca España', es muy difícil que alguien cree el consenso suficiente para que todo el mundo se sienta representado por sus ideas y actitudes. Por eso, es mucho más sencillo encontrar una comida que guste a todo el mundo. En el caso español hay varias con la popularidad en máximos: el jamón ibérico, las croquetas, la paella... Pero siempre ha habido una reina absoluta: la tortilla de patata.

No hay nada más español que la tortilla, esa sencilla combinación de cuatro ingredientes que da como resultado un verdadero manjar. Patatas, huevos, aceite y cebolla, para los que le guste con ella. La receta la conoce todo el mundo, pero los trucos para que quede en su punto no están al alcance de cualquiera.

Y es que, aunque pueda parecer que hacerla es lo más sencillo del mundo, lograr el resultado óptimo no es nada fácil. No está alcance de todos que tenga el dorado preciso, pero sin quemarse, y que quede jugosa por dentro en su justa medida. También hay que ser un maestro para lograr que la patata y el huevo se integren a la perfección y no vaya cada uno por un lado.

Para esos que buscan el resultado perfecto en este artículo recopilamos una serie de trucos para que ser un auténtico chef esté al alcance de todos.

Las proporciones

La regla es sencilla: por cada huevo, una patata de tamaño mediano. Esa es la regla general, aunque cada uno lo adapta a sus gustos. Y otra proporción que influye y mucho en el resultado final es la sal. Por norma general, se debe añadir una cucharada (es decir, alrededor de 15 gramos) por cada cinco huevos empleados.

La importancia del corte

Las rodajas de patata deben ser de aproximadamente dos milímetros. Pero más que fijar una medida en concreto, lo más importante es que sean todas iguales para que se frían por igual en abundante aceite. Y un truco extra: David de Jorge apunta en su libro 'La tortilla de patatas' que se deben poner en el fuego con el aceite en frío, no esperar a que coja temperatura para añadir la patata y la cebolla.

Una buena sartén

Y que sea antiadherente. Porque, no nos engañemos, su la sartén es mala ni el mejor chef del mundo podrá hacer una buena tortilla de patata. Una buena sartén correctamente engrasada evitará que la mezcla se pegue. Pero siempre se pueden tomar precauciones extra: menear la sartén con suaves movimientos circulares mientras está pegada al fuego evitará que el huevo se adhiera a la base y a los bordes y será mucho más sencillo darle la vuelta.

Los tiempos

Los minutos que deberemos tener la tortilla en el fuego (por cada lado) dependerá del resultado que se busque. Si el objetivo es lograr una tortilla bien cuajada habrá que dejarla en el fuego aproximadamente cinco minutos por cada lado. Si se busca que quede más jugosa, bastará con tres minutos. Y para los fans de las que están prácticamente crudas, bastará con un minuto para que se cree una ligera capa exterior.