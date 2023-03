El Viernes Santo no se debe comer carne. Es una tradición que poco a poco cuenta cada vez con menos adeptos, lo que se explica en gran parte por la caída del número de fieles católicos en los últimos años. Pero aún queda gente que quiere hacer este pequeño sacrificio.

Pese a lo que mucha gente cree, lo cierto es que en ningún lugar de la Biblia pone que no se deba comer carne el Viernes Santo. Sin embargo, este rito se remonta a tiempos ancestrales y tiene una explicación sencilla: los cristianos quieren recordar la penitencia de Jesús, que pasó 40 días de ayuno en el desierto. Tampoco es casualidad que coincida con el día de la Semana Santa en el que se recuerda la pasión y muerte de Cristo.

Pero que no se pueda comer carne no quiere decir que se tenga que hacer un ayuno estricto. No tiene nada que ver con el ayuno del Ramadán que practican los fieles musulmanes, por ejemplo. Y es que hay innumerables alternativas al pollo, la carne, el pescado o el cordero para alimentarse en esta fecha: vegetales, frutas y pescado son los más demandados, como no podía ser de otra manera.

Por eso, aquí recopilamos tres recetas con bacalao, salmón y lubina ideales para este Viernes Santo.

Bacalao con nata

Ingredientes

Medio kilo de bacalao desalado

Cinco patatas medianas

Una cebolla

Medio litro de leche

20 gramos de harina de trigo

20 gramos de mantequilla

Preparación

El primer paso es pelar las patatas y cortarlas en rodajas similares a las que haríamos para hacer una tortilla de patatas. Luego hay que freírlas a fuego medio para que ablanden, pero sin que se lleguen a dorar.

Una vez retiradas del fuego y tras quitar el exceso de aceite con un papel absorbente, colocar la mitad en una fuente de horno.

Después hay que picar la cebolla y ponerla a pochar a fuego lento.

Entre tanto, hay que cocer el bacalao en el medio litro de leche durante dos o tres minutos.

Una vez pasado ese tiempo, retirar el pescado de la leche y saltear con la cebolla durante unos minutos.

Esta mezcla debe ir en la fuente del horno sobre las patatas. Sobre el bacalao y la cebolla hay que colocar la otra mitad de las patatas.

Esto irá cubierto con una bechamel ligera. Para hacerla, poner a fundir la mantequilla en la sartén y en ella hay que sofreír la harina. Ir añadiendo la lecha hasta conseguir la textura deseada.

Verter sobre la mezcla asegurándose que quede todo perfectamente empapado.

Hornear a 190 grados durante quince minutos-

Lubina al horno

Ingredientes

Una lubina de tamaño medio

Dos patatas medianas

Una cebolla

Tres dientes de ajo

Aceite de oliva virgen extra

Preparación

Es una de las recetas más sencillas pero, si se logra que quede en su punto, es insuperable. Lo primero que hay que hacer es limpiar la lubina, que debe estar preparada a la espalda y sin piel.

Después, hay que cortar las patatas con piel en rodajas de un centímetro aproximadamente.

Coger una bandeja de horno, cubrir con papel vegetal y colocar los dos lomos de pescado. Después, colocar las patatas a su alrededor.

En una sartén, hacer un sofrito con la cebolla y el ajo hasta que la primera comience a caramelizar.

Una vez conseguido este punto, verter sobre el pescado.

Hornear a 160 grados durante alrededor de media hora.

Salmón asiático

Ingredientes

Un lomo de salmón

Un bote de salsa de soja

Una lima

Jengibre

250 gramos de setas portobello

Tres patatas grandes

Perejil

Ajo

Aceite de oliva virgen extra

Preparación