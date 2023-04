España es un país de tradiciones, así como las croquetas son casi patrimonio nacional. Por ello, Oído Cocina Gourmet ha llevado a cabo su estudio anual sobre el consumo de croquetas en nuestro país, que revela que los españoles consumen un total de 151 croquetas al año, ni más, ni menos.

Y es que, las croquetas son la comida favorita de millones de españoles. Es algo que no puede faltar en ningún hogar al menos, dos o tres veces al mes. Las hay de muchas marcas, tamaños y sabores, aunque nada se compara a las croquetas caseras. Sin embargo, solo hay una forma de cocinarlas para que queden en su punto y se puedan disfrutar como es debido.

Por ello, se está criticando un vídeo viral. En TikTok hay cientos de cocineros que, además de hacer tutoriales de recetas, intentar probar en directo platos de otros países que desconocían. Ivanice, una tiktoker, ha cocinado croquetas de una forma que ha enfadado a muchos españoles.

La mujer reside en España desde hace tiempo y se graba cocinando platos típicos de aquí. Hace unos meses dejó sin palabras a sus seguidores cuando, para probar croquetas, las cogió congeladas del paquete y las comió sin cocinar. Pero ahora ha querido hacerlas bien... o lo ha intentado. "Todo el mundo me dijo que las croquetas hay que freírlas antes de comerlas. Vamos a freírlas", dice.

En el vídeo, echa muchas croquetas en poco aceite que ni siquiera estaba caliente. El problema llega cuando comienza a moverlas, con miedo a que se quemen. Debido al movimiento constante, las croquetas comienzan a romperse y se aplastan, convirtiéndose en una masa desagradable. "Creo que he echado mucho aceite", se lamenta.

Aun así, con un color demasiado blanquecino, decide coger una cucharada de las croquetas machacadas y sin cocinar y probarlo. "Creo que las prefiero sin freír", concluye.

El vídeo, tanto en los comentarios de TikTok como en otras redes sociales, ha generado miles de críticas. "Me he tenido que tapar la boca para no chillar", "me arranco los ojos", "esto es criminal", son algunos de los comentarios más destacados.