¿A quién le amarga un dulce? A nadie. Sin embargo, si te preocupa la línea o tratas de perder algunos de los kilitos cogidos durante el invierno, seguro que has decidido apartar de tu dieta cualquier alimento elevado en calorías y que rompa con tu firme propósito de una alimentación equilibrada, sana y con las calorías necesarias.

A continuación te ofrecemos una solución. Se trata de una tarta de chocolate con dos ingredientes, baja en calorías y que para su elaboración no necesitas ni horno ni microondas. Además, entre sus ingredientes no precisarás ni azúcar, ni huevo, ni lácteos y, ojo, es apto para celiacos porque no tiene gluten.

Vamos allá. Lo primero los ingredientes:

Tres plátanos maduros

200 gramos de chocolate negro sin azúcar

Y, ahora, la preparación:

Lo primero es triturar los plátanos con un tenedor hasta que quede como un puré. Seguidamente, derrites el chocolate y lo mezclas hasta que consigas una papilla homogénea. En esta fase puedes usar una batidora para conseguir que los dos ingredientes se integren plenamente y evitar grumos desagradables. También lo puedes hacer a mano. Será un poquito más laborioso, pero conseguirá el mismo propósito.

Por último, toma un molde, vuelca en él la mezcla y colócala en el frigorífico durante toda la noche.

Desmolda y ya lo tienes listo para comer.

Dos recomendaciones: para tu comodidad y si puedes, utiliza un molde desmoldable. Te será más fácil sacarlo del recipiente. La segunda sugerencia es que el tamaño del molde no supere los 15 centímetros porque, si es más grande, la tarta quedará muy bajita. Su sabor será el mismo, pero el aspecto no y también comemos por los ojos.