La actriz Greta Fernández ya tenía ganas de interpretar “a un personaje con problemas más banales, menos de vida o muerte” que en películas anteriores. La Isa de su nueva película, ‘Unicornios’, ópera prima de Álex Lora y que se estrena en cines este 30 de junio, es una joven feminista y ‘poliamorosa’ cuya vida da un vuelco. Pero esta barcelonesa afincada en Madrid no para: ha rodado ‘Cuckoo’ con el director Tilman Singer y un reparto internacional encabezado por Hunter Schafer y Dan Stevens… Entre estreno y estreno, entrevistamos a Greta para preguntarle por sus direcciones favoritas para comerse Madrid. Nos las cuenta entre mordiscos a un bocadillo (no podría ser de otra manera).

La Esperanza (Torrecilla del Leal, 3)

“Llevo cinco años en Madrid y ahora vivo cerca de Lavapiés. Eso quiere decir que muchos de mis sitios favoritos están cerquita… El que más me gusta es La Esperanza (Torrecilla del Leal, 3). Me chifla porque es castizo y moderno a la vez. Es un bar perfecto, en el que me encanta comer sus boquerones en vinagre caseros”.

Los Chuchis (Amparo, 82)

“Otro de los sitios que me encantan es Los Chuchis (Amparo, 82). Es un sitio en el que me siento como en casa y al que me gusta ir con mis amigas. Entre los platos que más me gustan están la ensalada de rúcula, tomate y queso de cabra o un pollo que cocinan durante muchísimas horas y que está espectacular. Además, son muy majos y está muy bien de precio”.

Yokaloka (Mercado de Antón Martín)

“Adoro la cocina japonesa y uno de los sitios que más me gustan es Yokaloka, que está dentro del mercado de Antón Martín. El ramen está riquísimo: es lo que más me gusta junto a la sopa de miso y el ‘sashimi’ de salmón. La verdad es que me parece muy guay comer dentro de un mercado”.

Burlona Bar (Santa Isabel, 40)

“La Burlona Bar (Santa Isabel, 40) es otro de esos sitios en los que repito muy a menudo. Los platos que me hacen volver una y otra vez son el gazpacho con tartar de atún y la fideuá que hacen. Además, el local es muy bonito y han abierto una coctelería en la parte de abajo del local”.

Josefita Bar (Valverde, 42)

“Algo que me encanta son los sándwiches de jamón York y queso. En Josefita Bar, que está entre Gran Vía y Malasaña (Valverde, 42) me comí uno trufado el otro día que estaba riquísimo”.

Los Porfiados (Buenavista, 18)

“Soy una gran aficionada al menú del día. Me encanta porque te permite comer de manera equilibrada y combinar platos mediterráneos. Soy feliz combinando una ensalada de primero y un pescado de segundo. En Los Porfiados (Buenavista, 18) puedes elegir entre varias opciones y está todo buenísimo”.

Fun Fun (Don Pedro, 20)

“Viví unos meses en París y allí descubrí el vino natural. Desde entonces, me encanta ir a sitios donde los sirvan. Estoy obsesionada con ellos. Uno de los que suele frecuentar es Fun Fun (Don Pedro, 20), donde, además, sirven tapas vegetarianas para acompañarlos. Es chiquitito y muy bonito. También me dejo caer de vez en cuando por La Caníbal (Argumosa, 28): vino natural y comida muy rica. Cuando me mudé a donde vivo ahora, los domingos me bajaba, me pedía una copa de vino y un caldo gallego y era feliz”.