El refranero español se encuentra cargado de referencias culinarias: gallina vieja hace buen caldo; al pan pan y a vino vino; lentejas, si quieres las comes y si no las dejas; el muerto al hoyo y el vivo al bollo; dime qué comes y te diré quién eres; a nadie le amarga un dulce… y un sinfín. Hoy nos vamos a centrar en el último ejemplo: a nadie le amarga un dulce, aunque posiblemente la operación biquini ya nos martillea el cerebro y establece barreras mentales para controlar nuestros deseos. Esta receta nos dará un revulsivo de energía y no añadieremos exceso de kilos.