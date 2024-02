Cocinar no es para todo el mundo. Para muchos supone un quebradero de cabeza estar entre fogones y no disfrutan del proceso; otros no tienen tiempo y a su día le faltan horas para ponerse manos a la obra y convertirse en todo un chef. Este hándicap provoca que en lugar de hacer comida, se compre precocinada. Y aunque en muchas ocasiones no está mal, en otras puedes aprovechar con ingredientes de tu nevera.

Relacionadas Descubre cómo preparar esta rica y nutritiva tortilla de verduras para desayunar