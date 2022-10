-¿Qué materias primas son imprescindibles en su despensa?

-El aceite de oliva virgen extra, el pimentón de La Vera, un buen vinagre, un buen vino de Extremadura para el lingote de carrilleras con foie, el jamón ibérico cien por cien de bellota, la Torta del Casar, los quesos de La Serena, productos de temporada y de cercanía... Siempre intento que todo sea de aquí.

-Una virtud o una habilidad.

-El 'no' no existe en mi casa.

-¿Con qué se chupa los dedos?

-Con los callos con carabineros.

-¿La alta cocina se ha adaptado en precios a los tiempos actuales?

-No considero que lo mío sea alta cocina. Mi cocina intenta tener platos de altos vuelos pero manteniendo los pies en la tierra. Me preocupo mucho por los precios. Poseemos un menú degustación que lleva foie, gamba roja, lechona, presa, sopa de tomate de la Ribera del Marco... Son varios pases de cocina y son 55 euros. Es un gran menú, es una explosión. Mezclamos tradición y vanguardia.

-¿Quién le ha dejado sin palabras?

-El personal, por su dedicación y ambición. Porque siente los colores a muerte.

-¿Un sitio en Cáceres para tomar una cerveza?

-Oquendo. Es un espejo donde mirarme. Pablo Medrano es un profesional como la copa de un pino. El único lugar de España donde la gente guarda cola para entrar aunque se hayan aliado los planetas para que no salga nadie. Allí está cada cosa en su sitio y hay un sitio para cada cosa.

A la última en decoración. Barrocos, ante todo. Ya saben, el decorado hace esperar que la obra valga (lo suyo y algo más). Terciopelo rojo por allí… y la mesa sin mantel. La novia preciosa. La ceremonia también. La Fabiola está en un barrio, un barrio bien, pero un barrio. Eso determina la clientela. En realidad, La Fabiola es un restaurante modernito en todo salvo en lo generoso de las raciones (las proteínas se sirven sin racaneo en la báscula). Ostras no había el día que pasé por allí (es el difícil equilibrio entre la oferta y la demanda). Por lo demás, notable. El género es de calidad y la mano que lo trata no desmerece. Ideal para cenas galantes. Madame de Pompadour cenaría (y comería) allí. Recuerden los amantes que las raciones son generosas, quizá les convenga compartir (el plato). Y si van de camino por la A-66 no les resultará un contratiempo parar a comer en Cáceres. Abstenerse los rancios.