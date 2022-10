-¿No hay amor más sincero que el amor a la comida?

-El amor es uno de los grandes placeres de la vida y comer es un verdadero placer. Quiero que los comensales que nos visitan sientan que tienen un amigo en la cocina. De manera que quienes quieran comer bien, ya saben dónde tienen que venir.

-¿Cuál es el principal valor que transmite su cocina?

-La frescura, la constancia, la calidad y la puesta en escena.

-¿Qué plato le recomendaría a El Periódico Extremadura?

-Nuestro atún a la plancha o el steak tartar de ternera extremeña.

-¿Existen alimentos prohibidos?

-Por lo general hay que evitar los alimentos ultraprocesados, los fritos, los azúcares refinados... Pero podemos comer de todo si se hace de manera excepcional y vigilando las cantidades.

-Desnúdese, ¿cómo se ve?

-Me considero una persona muy normal a la que le gusta disfrutar de la familia, del trabajo y de los comensales. No hay nada más bonito que ver a un cliente feliz.

-¿La naturaleza salvará al ser humano o será al revés?

-Somos nosotros los que debemos salvar el planeta y mantenerlo. Dejárselo a nuestros hijos como nos lo dejaron nuestros padres. El cambio climático es una realidad que tenemos aquí y parece que muchos no la quieren ver.

-Antídoto para la resaca, ¿pizza o macarrones?

-Después de una noche de fiesta toca una resaca a la altura de la juerga disfrutada. En un estado de flojera general, nada entra mejor en el cuerpo que un buen plato de pasta con tomate y carne picada.

-¿Le duelen las críticas?

-Mucho. Aunque creo que tenemos un restaurante de nivel y que los clientes se van encantados del establecimiento. Con nuestras recetas y siendo cercanos, haciéndoles sentir en su propia casa.

-Si comer es una necesidad del cuerpo, ¿beber es una necesidad del alma?

-Una comida con un buen vino extremeño es la clave de la alegría. Se puede ver en cómo cambia la expresión de la cara de la gente y como hay un ambiente totalmente diferente al final que al principio de la comida. No entendería una comida sin vino.

-¿Qué les diría a quienes no les gusta el jamón ibérico?

-Que no saben lo que se pierden. Es de los grandes manjares de este mundo. Pero eso puede pasar. A mí, de chico, no me gustaba el tomate y ahora me encanta.

-Si desapareciera, ¿dónde le encontrarían?

-Viajando. En cualquier lugar del mundo.

-Fuera del ojo público, ¿es de cocinar en casa?

-No. Me cuesta mucho, me da una pereza tremenda. Al final, en tu día de descanso no quieres hacer lo de siempre, y para uno solo, antes me hago un sándwich de pavo.