-¿Qué encontramos dentro de su cerebro?, ¿qué le inspira?

-Un poco de todo. La gente no puede pensar que algo nuevo sale en un santiamén. No es nada fácil. El proceso de creación de un plato nuevo es largo, complejo y tiene mil orígenes posibles: a partir de un producto, de una técnica… Si de 50 pruebas sale un plato redondo, es un exitazo. Me gustan todas las ramas gastronómicas. Disfruto con el restaurante, con la cafetería, con el menú del día…

-¿Qué no cabe en su cocina?

-Hacer las cosas sin ilusión. Hay que estar todos los días con la actitud de cuando recibes a tus mejores amigos o familia en tu casa.

-¿Qué es la innovación?

-Recordando al gran maestro Ferran Adriá, innovar es no copiar, interpretar, apoyarse en la base, en el conocimiento y pasarlo por tu propio filtro. Eso es lo que te hace diferente a los demás.