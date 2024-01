Bodegas Ruiz Torres (Cañamero) atesora más de siglo y medio de sabores y saberes sobre vino. Cinco generaciones cimentan un trabajo reconocido en todo el mundo por su excelencia indiscutible. Toda la comarca de Villuercas-Ibores-Jara cabe en un sorbo de cualquiera de sus vinos, herederos de un paisaje que alterna atalayas junto con oquedades repletas de pinturas rupestres únicas en el planeta, así como con el Real Monasterio de Guadalupe, Patrimonio de la Humanidad. Desde Cañamero, los vinos de Bodegas Ruiz Torres han conquistado el mundo y se exportan a Japón, China, Corea o Taiwán, entre otros países. No se ha quedado anclada en el tiempo esta bodega. Hace ya más de una década que se modernizó y sus 11.000 metros cuadrados son un ejemplo de vanguardia tecnológica. Sus hermosas instalaciones son visitadas cada año por cientos de enoturistas que descubren en sus salas de cata el sabor de vinos como Attelea Crianza, Attelea Tinto Roble, Verdejo de Bodegas Ruiz Torres, Syrah de Bodegas Ruiz Torres, Cabernet Sauvignon de Bodegas Ruiz Torres, Trampal, Mar Su, Mar Rose; Mar Blue, Mar Ice, Cava Sierra de Guadalupe Brut, Cava Sierra de Guadalupe, Ex de Extremadura Brut Nature; Ex de Extremadura Semi Seco, por solo citar a algunos. El pasado 2023 fue, de nuevo, un año de reconocimientos y premios para los vinos de Bodegas Ruiz Torres. Su Cabernet Sauvignon de BRT 2018 fue premiado con un Gran Oro en los prestigiosos Premios Virtus, celebrados en el Casino de Madrid y dirigidos por la enóloga Isabel Mijares. Es uno de los vinos más emblemáticos de la bodega y sus uvas proceden de viñedos escogidos. La uva se recolecta en momento de óptima maduración. Se elabora con fermentación controlada a baja temperatura durante una semana. Se macera y fermenta durante 20 días con frecuentes remontados con aireación. Envejece un año en barrica de roble Americano y otros 12 meses más en botella. Una experiencia sensorial. El vino más premiado en 2023 fue su acreditado Verdejo de Bodegas Ruiz Torres 2022. El palmarés no puede ser mejor: Premio Bacchus de Plata 2023, VinEspaña 2023 (Medalla de Plata), Primer Premio de Blancos del Museo de Almendralejo 2023 y un Gran Oro en los Premios Virtus. Muy apreciado por los consumidores, presenta un aroma elegante, fresco y complejo a la vez. Comprende aromas a melocotón, pera, pomelo, limón, y también se aprecian en él aromas a hinojo. En boca de nuevo aparecen las notas de fruta. Es goloso, elegante y con un suave toque de amargor. Finalmente, hay que destacar la Medalla de Oro a Attelea Crianza 2019 en VinEspaña 2023, que envejece 6 meses en barrica de roble Americano y roble francés, y después 6 meses más en botella. Quien lo prueba, sabe que se trata del fruto de más de un siglo de conocimiento sobre el fruto de la vid.