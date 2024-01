Se da mucha importancia a ver, oír y palpar cosas. ¿Cree que el olfato y el gusto son dos sentidos que están infravalorados?

En el mundo nuestro es fundamental. En la cocina es en el único arte que intervienen todos los sentidos. Desde el olfato, para adivinar las maravillas que se cocinan; la vista, con la que se pueden observar las cosas tan bonitas que se ponen encima de los platos. El tacto, también es indispensable para palpar delicias como el jamón o la Torta del Casar. No es que estén infravalorados, es que no somos conscientes de la importancia que tienen.

¿Qué cree que es más especial, un almuerzo o una cena?

Todo es especial porque no se trata de la hora, sino de la compañía o de lo que esté significando esa comida.

Dicen que la hostelería y restauración tiene algo qué atrapa. ¿Usted qué opina?

El mundo de la cocina te engancha. Es fantástico. Es algo muy manido escuchar decir al cocinero lo que ha disfrutado para preparar un plato. O que ha estado muchas horas en la cocina y la gente se lo ha comido en pocos minutos. Esta es nuestra satisfacción y es lo que nos engancha. En una región como la nuestra, donde tenemos una gran materia prima, es lo mejorcito de España.

¿Qué cree que es mejor: disfrutar de una comida repitiendo un plato o haciendo hueco para el postre?

Yo no soy goloso, pero creo que está bien terminar la comida con un momento dulce o darla por finalizada con algo placentero. Siempre dicen que “el español fino termina sus comidas con queso y vino”. ¿Por qué va a ser esta una mala opción terminar con un magnífico queso? Siempre hay que dejar un huequito para ese momento. También tenemos una repostería magnífica para poder acabarlo.

¿Con qué frecuencia cree que está bien disfrutar de una comida fuera de casa?

Siempre que lo pida el cuerpo. Cuando digamos “hoy me apetece”. No es cuestión de hacerlo más o menos a menudo. No hay que tener una referencia fija. Lo poco gusta y lo mucho cansa. También es importante la compañía, siempre lo digo.

¿Qué papel puede jugar un buen vino en una mesa?

El maridaje en una mesa es importantísimo. Aunque también va todo bien con agua a quién no le guste beber. Pero un buen vino extremeño realza sabores que no podemos apreciar de otra manera. Si se bebe con moderación, siempre es bueno.

¿Cómo se conserva el equilibrio entre la innovación y lo de siempre?

Con cariño. Hay que saber aplicar estas nuevas técnicas, pero siempre desde el respeto a la materia prima y el recetario de aquí. Llegando a saber que sí se puede evolucionar con técnicas nuevas. Se puede ser transgresor, sí. Pero hasta cierto punto.

Asociamos la expresión: “soy tu segundo plato” como algo malo. ¿Qué es para usted un segundo plato perfecto?

Desconozco por qué se asocia el segundo plato a algo malo. El segundo plato es tan bueno o tan importante o más que el primero. Todos los platos tienen su importancia y su porqué en el menú. El segundo plato es magnífico.