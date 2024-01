Vaya por delante que la crisis de los 30 que sobrevuela mi cabeza no condiciona este texto. Qué va. Para nada. De un tiempo a esta parte, vengo observando un cambio en la forma de relacionarse de los jóvenes. ¿Será que también ha cambiado el concepto que la sociedad tiene asociado a la palabra ‘jóvenes’? Lo cierto es que las personas de mi generación, si bien eran antes consideradas mayores, ahora están ‘en la flor de la vida’. Pero eso es otro tema y aquí el espacio está limitado. Decía que, de un tiempo a esta parte, los jóvenes nos relacionamos de manera diferente. Hace diez años, el ‘cañeo’ era el plan más recurrente a la hora de quedar entre el consumidor veinte y treintañero. ¿Qué hay más apetecible que una cerveza en un día de sol con unos colegas en un velador? Parecía insuperable, cierto, pero no lo es. El cliente lo ha demostrado en estos años post-pandémicos. Nos morimos por salir a comer. Da igual si es alta cocina o un bar de raciones mientras la calidad del producto sea buena. El acto en sí mismo, esa forma de compartir mesa y mantel, es lo atractivo. Sigue habiendo cerveza, cierto, pero también vino. Y los aperitivos han cambiado por platos a compartir. Antes, el acto de comer fuera era eso que mis padres hacían con sus amigos y a lo que los hijos asistíamos obligados. Sentados en una mesa diferente a la de los adultos aprendimos a probar cosas nuevas: sabores desconocidos y texturas tan sorprendentes como, en ocasiones, desagradables para el paladar infantil. Cierto es. Pero era, en resumen, una actividad ‘de padres’. Ahora no es que haya cambiado mi forma de verlo, es que solo hace falta pasarse un viernes noche por cualquier restaurante de moda para ver mesas completas llenas de personas que tienen el uno como primer dígito de su edad. La buena gastronomía se democratiza. Comer bien es cosa de jóvenes.

* Irene Rangel es periodista