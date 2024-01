La Guía Gastronómica de El Periódico Extremadura alcanza ya su tercera edición con vigor reforzado. En estas páginas es posible encontrar no solo las reflexiones en torno a la gastronomía y las distintas ofertas de restauración que abundan en una tierra de contrastes como lo es Extremadura. Esta tercera entrega consolida una función social que es también inherente al propio diario. Porque hace mucho tiempo que el comer ha trascendido el mero hecho de aportar al cuerpo los nutrientes necesarios para mantenerse vivo. El acto de sentarse a la mesa, habitualmente en compañía de otros, supone una de las mayores interacciones sociales en todas las culturas, pero sobre todo en España, sobre todo en Extremadura. Entre plato y plato de un menú, se celebra, se cierran negocios, se enjugan penas. La gastronomía contribuye a la convivencia, porque en los fogones se mezclan aromas y sabores. En una región donde el intercambio por la cercanía de Portugal y por la relación histórica con Latinoamérica, además de la herencia de todos los pueblos que han habitado estas tierras desde los tiempos de Viriato, han hecho de la fusión culinaria una constante. Esa ventaja ha sido decisiva en una evolución basada en la calidad y cercanía del producto, en la innovación y, sobre todo, en el esfuerzo que demuestran profesionales como los que aparecen en esta guía, que nadie debe perderse. No es solo para los denominados “gourmets”: apreciar la ciencia y la dedicación puesta en cada tapa o en las elaboraciones más sofisticadas es una de las bases de la cultura, de las señas de identidad de una tierra. En Extremadura los cocineros y cocineras elevan a la excelencia los productos más exquisitos nacidos del trabajo, a menudo no tan reconocido como debiera, de ganaderos, agricultores y viticultores. Apreciarlo con todos los sentidos es un homenaje merecido a quienes, además, contribuyen a hacer grande el nombre de Extremadura por todo el mundo. Descubran cómo esta tierra de conquistadores es capaz de rendir a los paladares más exigentes.

* Marisol López del Estal es directora de El Periódico Extremadura