Antonio Caro: «Buscamos sorprender sin caer en estridencias gustativas»

La Bistrológica se ha consolidado como un referente de la cocina contemporánea con sabor, sencillez y un alma muy definida. Este pequeño bistró urbano —dirigido por el chef Antonio Caro— apuesta por una gastronomía creativa sin estridencias, donde la lógica y el sentido común se imponen por encima de modas pasajeras. Su carta —corta, cuidada y en constante renovación— es una declaración de intenciones: platos que combinan mar y tierra, tradición y técnica moderna, con ingredientes frescos y elaboraciones cuidadas. La Bistrológica no busca deslumbrar con artificios; su ambición es ofrecer una experiencia gastronómica completa: buena comida, buen servicio y un espacio donde cada detalle suma.

La Bistrológica se define como “un pequeño bistró donde la lógica y el sentido común” guían la cocina. ¿Cómo describiría hoy la filosofía culinaria del local?

Buscamos sorprender sin caer en estriden - cias gustativas.

Su carta combina cocina contemporánea con respeto por el producto. ¿Qué platos o ingredientes representan mejor esa fusión de modernidad y sencillez?

Nuestro timbal de foie con queso de la serena y mermelada de tomates o la torrija caramelizada con helado de café. Nuestros ingredientes fetiche son el aceite de oliva virgen extra, tomates, ibéricos o pimentón de la vera, entre otros.

¿Cómo seleccionan los ingredientes? ¿Dan prioridad al producto local, de proximidad o de temporada?

Seleccionamos sobre todo productos de temporada y de proximidad, en ese orden, las frutas y verduras las compro personalmente y las selecciono.

Muchos comensales destacan el equilibrio entre creatividad, sabor y técnica. ¿Cómo explicaría el estilo de cocina de La Bistrológica a quien aún no la conoce?

Normalmente elegimos un producto y trabajamos en él pensando en sacarle su máximo potencial. Además, siendo lo menos invasivos posible.

¿Qué importancia tiene la experiencia completa del comensal, más allá del plato —como el servicio, la sala o el ambiente— en vuestra propuesta gastronómica?

La experiencia completa del comensal es el pilar sobre lo que se sostiene todo. Sin un buen servicio del restaurante lo demás no tiene sentido, no luce, queda inconexo y sin argumentos.

Timbal de foie con queso de la serena y mermelada de tomates. / Santi García

En un momento de cambios constantes en el mundo gastronómico, ¿cómo mantienen la identidad del restaurante sin renunciar a la innovación?

Los cambios en el mundo gastronómico empiezan a ser más que cambios, moda, puesto que la gran revolución de la cocina ya se dio. La innovación está en todos sitios, no solo en la comida. Por eso hemos empezado a ver cambios grandes en vajilla, cubertería, cristalería que también están llegando a todos los locales.

¿Existe algún plato que consideren icónico o representativo de La Bistrológica? ¿Qué historia o intención hay detrás de él?

Seguramente la caja de bacalao. Es la manera más sencilla que se nos ocurrió de llegar al gran público con un sabor conoci - do y arrastrarlos a una nueva versión más simpática, nos encanta versionar platos. Se trata de una caja que lleva unos huevos fritos y encima patata paja y un bacalao empanado en fécula de patata, imitando a una caja de bacalao en salazón en aspecto y que al romperlo todo se convierte en un una receta tradicional portuguesa como es el bacalao dorado.

¿Qué tipo de público suele visitar La Bistrológica? ¿Dirían que conectan más con el cliente local, con visitantes o con ambos por igual?

Con todos, esa es la cuerda en la que hacer equilibrios, intentar gustar sin dejar de ser tu. Porque que nadie se olvide, esto va de hacer felices a los demás y tú no eres el fin sino la herramienta.

De cara al futuro, ¿qué proyectos, metas o nuevas líneas de trabajo les gustaría desarrollar en La Bistrológica?

Seguiremos trabajando en mejorar cada día y utilizar cada vez más productos de la tierra. Afinar más el modelo de negocio es una prioridad puesto que pensamos que aún queda mucho crecimiento por delante y sabemos que solo teniendo músculo económico podremos afrontar los cambios que queremos.