Bodegas López Morenas lleva sus vinos a países de todo el mundo

López Morenas S.L. es mucho más que un grupo bodeguero: es la historia de una familia que ha sabido transformar su pasión por el vino y las bebidas de calidad en una de las empresas españolas más destacadas del sector. Su reconocido prestigio, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, se apoya en tres pilares fundamentales: la excelencia de sus productos, una extraordinaria capacidad de adaptación a las necesidades de cada cliente y una amplia variedad de formatos pensados para todos los mercados.

Nacida en Fuente del Maestre (Badajoz) como una bodega tradicional, la empresa dio sus primeros pasos con una pequeña embotelladora de 1.500 botellas por hora. A partir de ahí, comenzó a expandirse por la comarca y por las provincias andaluzas cercanas, incorporando también la distribución en garrafas de cristal de 16 litros. Ese espíritu emprendedor y su firme apuesta por la innovación marcaron el camino de lo que hoy es un referente del sector.

En 2010 afrontó el reto de aumentar sus volúmenes de venta, diversificar formatos y adoptar nuevos materiales de envasado orientados a mercados emergentes. Para ello construyó nuevas instalaciones fuera del casco urbano, manteniendo a pleno rendimiento las plantas originales.

Bodegas que traspasan fronteras

Hoy, Bodegas López Morenas cuenta con presencia internacional, llevando sus vinos a países de todo el mundo. Entre sus enseñas destaca Bonaval, una de las bodegas más reconocidas de Almendralejo, capital de Tierra de Barros y Ciudad Internacional del Vino desde 1983. Allí se elaboran cavas a partir de uvas Macabeo y Parellada, caracterizados por su color amarillo verdoso, fina burbuja en rosario, aromas elegantes a manzana verde y anís, y un gusto joven con matices de crianza.

Asimismo, Bodegas Valdeorite presenta su línea Premium, sorprendente por diseño y calidad. Sus coupages han sido seleccionados para satisfacer a amantes del vino de todo el mundo, bajo la dirección del prestigioso enólogo Ignacio González. Situada en el corazón de Extremadura, esta bodega forma parte de una de las regiones vitivinícolas más extensas y diversas de España, con más de 80.000 hectáreas de viñedo.