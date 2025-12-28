Gonzalo García: «En Ávalon creemos que la cocina es, ante todo, un trabajo de personas»

Inspirado en la isla mítica donde la primavera era eterna y todo invitaba a quedarse, Ávalon nace con una idea clara: acoger, cuidar y hacer sentir en casa a quien cruza su puerta. Desde la cocina hasta la sala, el proyecto se apoya en el trabajo de un equipo especializado, el respeto absoluto por la materia prima y una atención constante al detalle para ofrecer una experiencia que se vive de principio a fin.

¿De dónde nace la inspiración de Ávalon y qué representa su nombre?

Ávalon fue una isla de la mitología celta donde la primavera era eterna y todo invitaba a quedarse. Un lugar que acogía y cuidaba a quienes llegaban con lo mejor de su mesa. Esa idea nos guía hoy: recibiros con mimo para que en nuestra casa os sintáis como en la vuestra todos los días, desde primera hora hasta el último brindis.

¿Qué papel juega el equipo dentro del proyecto?

En Ávalon creemos que la cocina es, ante todo, un trabajo de personas. Por ello, en nuestro afán por mejorar, hemos formado un equipo de cocina especializado y entusiasmado por el detalle, donde cada profesional aporta su conocimiento y personalidad.

Milhojas de foie. / Carlos Gil

¿Cómo se estructura la propuesta gastronómica?

Podemos presumir de tener a los mejores en el manejo de las carnes extremeñas a la brasa, expertos en crear deliciosos arroces, así como reposteros que ponen el broche dulce a cada experiencia. Todo ello bajo la dirección de un jefe de cocina que lidera desde la pasión, el respeto por el trabajo en equipo y el mimo absoluto por la materia prima de calidad.

¿Qué importancia tiene el servicio de sala en la experiencia Ávalon?

Nuestro objetivo siempre ha sido ofrecer la mejor experiencia a quienes nos visitan. Y no entendemos una forma mejor de conseguirlo que poneros en el centro de todo: cuidando cada detalle de la mano de nuestro equipo de sala, siempre atento y cercano y en constante comunicación con cocina para que todo fluya como debe.

¿Qué queréis que sienta el cliente cuando entra en el restaurante?

Desde el momento en que cruzáis la puerta queremos que lleguéis a Ávalon y os sintáis como en casa.