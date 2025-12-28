Sara Hernández: «En Astoria trabajamos para que cada momento del día se viva y se disfrute a su manera»

Situado en plena peatonal de Cáceres, Astoria ha transformado el histórico Gran Café en un espacio moderno, versátil y completamente casero donde conviven desayunos, meriendas, tapeo, cócteles y cenas con ambiente. Su propuesta flexible lo ha convertido en un punto de encuentro para todas las edades.

¿Cómo definiría la propuesta gastronómica y el estilo de Astoria?

Aquí elaboramos absolutamente todo: tartas, cookies, tapas del mediodía y una carta totalmente casera. Nuestra cocina tiene influencias variadas, incluso algunos toques orientales, con platos como gyozas o tacos. También ofrecemos meriendas con crepes, tortitas y dulces elaborados aquí. La idea es que en cualquier momento del día el cliente pueda disfrutar de algo distinto.

Además de la cocina, el ambiente parece ser una parte clave del concepto.

Sí, el ambiente es fundamental. Tenemos iluminación regulable, buena música y un sistema que permite adaptar el local a cada franja horaria. A mediodía es un sitio tranquilo para comer o tomar algo; por la tarde es perfecto para merendar; y por la noche, especialmente los fines de semana, ambientamos el bar para quienes quieren quedarse o venir a tomar una copa.

Comentaba que antes había costumbres como los churros por la tarde. ¿Cómo se ha adaptado el público al cambio?

Al principio costó un poco, porque la gente venía con la idea de lo que era antes. Ahora ya no tenemos churros por la tarde, pero la adaptación ha sido buenísima: ofrecemos tartas caseras —de queso, almendra o red velvet—, bizcochos de naranja natural y nuestras cookies, y la gente está encantada. Ha sido un cambio natural.

Nachos con alubias pintas, carne picada con verduras, totopos, pico de gallo y salsa cheddar. / Carlos Gil

¿Desde cuándo funciona este concepto bajo el nombre Astoria?

Astoria abrió en marzo de este año, aunque el local como Gran Café llevaba más de cuarenta años. Con la reforma integral se buscó modernizarlo y rendir homenaje al antiguo cine Astoria. Aunque había nostalgia, la acogida ha sido muy positiva y la gente agradece el cambio.

¿Cómo ha respondido el público en estos primeros meses?

Muy bien. Al principio hubo cierta resistencia porque la gente esperaba lo de antes, pero ahora tenemos un público muy diverso: personas mayores que meriendan, familias que desayunan y clientes que vienen por la tarde para tomar algo y disfrutar del ambiente. Ese equilibrio es lo que buscábamos.

Uno de los retos de un local tan versátil es mantener la calidad. ¿Cómo lo consiguen?

Lo conseguimos porque, aunque ofrecemos variedad, la carta no es enorme. No tenemos veinte tipos de tartas; hacemos una, y cuando se termina elaboramos otra. Lo mismo ocurre con los platos: tenemos una carta manejable, con unas doce opciones, suficientes para ofrecer variedad sin perder calidad. Además, incorporamos platos fuera de carta cada semana según el producto disponible.

¿Cree que el equilibrio entre ambiente, variedad y producto casero es la clave del éxito actual?

Sí. La gente viene porque se siente cómoda, porque tiene opciones a cualquier hora y porque sabe que todo lo que servimos está hecho aquí. Es un concepto flexible, dinámico y muy cuidado, y creo que esa combinación es la que hace que cada vez funcione mejor.