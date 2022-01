Hay quienes visitan Escocia para visitar las callejuelas de la preciosa ciudad de Edimburgo, otros para conocer su cultura o porqué se han enamorado de algunos castillos. Incluso, los hay que van hechizados tras ver la serie 'Outlander'. Pero Escocia, también es motivo de viaje para todos aquellos fans de 'Harry Potter' y ahora que el tren mágico de las películas, The Jacobite, volverá a circular, aún con más razón.

Reserva fecha y entradas

El tren empezará a circular a partir del 4 de abril en horario de mañana y estará al servicio hasta el 28 de octubre (los siete días de la semana). En cambio, para los que prefieren no madrugar y coger el tren por la tarde, este estará disponible del lunes 2 de mayo al viernes 30 de septiembre, también todos los días de la semana.

Además estos son sus precios:

Billete ida y vuelta (estándar): los adultos desde 52 libras ( unos 62 euros ) y los niños desde 30 libras ( unos 36 euros ).

(estándar): los adultos desde 52 libras ( ) y los niños desde 30 libras ( ). Billete primera clase : los adultos desde 79,50 libras ( unos 95 euros ) y los niños 57 libras (unos 68 )

: los adultos desde 79,50 libras ( ) y los niños 57 libras ) Billete con mesa privada para dos : por 180 libras ( 215.60 euros )

: por 180 libras ( ) Compartimento entero: por 349 libras (unos 418 euros)

Más información sobre los horarios y para reservar los billetes en la página web 'West Coast Railways'. No olvidéis en reservarlos lo antes posible para no quedaros sin, ya que hay muchos fans ansiosos de poder viajar a bordo del 'The Jacobite'.

Más allá de Harry Potter

Aunque el tren se haya hecho famoso por su aparición en las películas de Harry Potter y atravesar el viaducto de Glenfinnan de 21 arcos, hay mucho más que ver en este maravilloso viaje.

El trayecto de ida y vuelta consta de unas 84 millas (aproximadamente 135 kilómetros) que transcurren en un tiempo de 6 horas desde la salida desde Fort William hasta el pueblo de Mallaig (aunque a muchos les encantaría que el destino final fuera Hogwarts).

Empezando por Fort William, la ciudad más grande que hay en las Tierras Altas y desde la que se puede ver Ben Nevis, la montaña más alta de toda Inglaterra. Aunque, es posible que a muchos les venga a la cabeza a Jamie salvando a Clare del malvado Jack Randall (en la serie 'Outlander').

Seguimos el trayecto y aún hay mucho más, el río Morar, el lago Nevis (el lago de agua marina más profundo de Europa), las Islas Pequeñas de Rum, Eigg, Muck, Canna y el extremo sur de Skye, incluso las playas donde se rodaron películas como 'Highlander' y 'Local Hero'.

Además, para todos los fans de Harry Potter, es necesario destacar que, si el tiempo lo permite, el tren se detendrá cuando esté cruzando el viaducto de Glenfinnan para que así puedan vivir ese momento mágico y capturarlo en una foto si así lo desean.

No te pierdas este maravilloso viaje lleno de magia y, que a su vez, muestra un poco de las majestuosas vistas que regala Escocia, ¡viajeros al tren!