La primera gala de 'Tierra de nadie' de 'Supervivientes' se saldó con varias críticas y quejas de los espectadores a la organización del programa por el castigo que impuso a Melyssa debido a las 'trampas' de Antonio Canales en la votación del concursante que no jugaría la prueba de recompensa.

Alejandro Albalá, Lola, Tom Brusse, Omar, Masta López, Olga, Gianmarco, Canales y Melyssa, los participantes que están en la isla, debían elegir a uno de sus compañeros para que se quedase fuera de la prueba. Eso sí, el programa advirtió que no se podía pedir el voto al grupo para no participar, que fue exactamente lo que hizo Canales.

El concursante afirmó no sentirse en buena forma para hacer la prueba porque tenía heridas en las manos. Fue entonces cuando el programa castigó a la persona a la que Canales había votado (ya que no podía votarse a sí mismo), es decir, Melyssa.

"Consecuentemente, desde 'Supervivientes' decidimos que tú vas a jugar. Y te va a sustituir no jugando y, por tanto, no disfrutando de la recompensa, la persona que tú has nombrado en la pizarra, Melyssa", explicó Carlos Sobera. La decisión no gustó demasiado a la audiencia, que así lo hicieron saber en redes sociales.

Después, Melyssa tuvo que acudir al barco encallado del otro grupo de supervivientes. Allí, la participante de 'La isla de las tentaciones' mostró su rechazo e hizo un amago de abandono al pensar que se tendría que quedar allí. "Abandono, me voy, de verdad", le dijo a Carlos Sobera, que le convenció de que su misión en el barco era desvalijarlo en dos minutos.