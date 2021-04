'Masterchef Celebrity' comienza la producción de su sexta edición en La 1. Aunque su estreno llegará la próxima temporada, TVE ya ha comenzado a anunciar quiénes serán los participantes de esta nueva edición que volverá a estar capitaneada por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz. Por este motivo, en YOTELE hacemos una recopilación de todos los nombres que se han confirmado hasta la fecha en una lista que se irá actualizando progresivamente.

Samantha Hudson

'Masterchef Celebrity 6' incorpora a su casting un rostro muy conocido por los usuarios de las redes sociales: Samantha Hudson. Además de presentar el podcsast '¿Sigues ahí'? con Jordi Cruz ('Art Attack', 'Top Gamers Academy'), la artista y defensora de los derechos de las personas LGTBIQ+ se ha hecho muy popular por sus vídeos virales en Instagram.

Arkano

Arkano también entrará en las cocinas de la sexta edición de 'Masterchef Celebrity'. Este rapero alicantino ha sido campeón internacional 2015 de la Red Bull Batalla de Gallos y tiene el récord Guiness después de improvisar raps durante más de 24 horas en la Puerta del Sol (Madrid). Además de su faceta musical, el artista también ha presentado 'Proyecto Arkano' y 'Ritmo Urbano' (TVE) y fue asesor de Melendi en la quinta edición de 'La voz kids' (Antena 3).

Victoria Abril

El fichaje de la actriz se produce poco después de su polémica en los Premios Feroz, cuando en la rueda de prensa por su galardón honorífico hizo declaraciones negacionistas sobre la pandemia, asegurando, por ejemplo, sin la más mínima evidencia científica que la vacuna contra la covid "no está testada": "La están probando directamente con nosotros como cobayas. Y menos mal que no nos han obligado porque el pasaporte vacunal está en la Unión Europea desde 2017. Esto no es una pandemia, es una 'plandemia'".

Eduardo Navarrete

Navarrete vuelve a La 1 y en concreto a un talent show tras haber participado en la primera edición de 'Maestros de la costura', donde, pese a no hacerse con el premio, se hizo con el cariño del público y con un hueco en la industria de la moda.

Vanesa Romero

La actriz de 'La que se avecina' se une a otros compañeros de la serie que ya han pasado por las cocinas (como Loles León o Fernando Tejero) y se estrenará en los fogones en esta nueva edición que llegará previsiblemente en septiembre.

Micky Nadal

Miki Nadal combinará el 'zapeo' con el salteado. El colaborador de 'Zapeando' (laSexta) salta de cadena y aterriza de nuevo en TVE para ser uno de los nuevos concursantes del talent culinario tras su experiencia en los programas especiales de 'El cazador').

Tamara

La cantante Tamara, que participó hace poco en la final de la tercera edición de 'Prodigios', vuelve a ser participante de un talent show tras haberse dado a conocer en la versión infantil de 'Lluvia de estrellas' hace ya varias décadas.

Julián Iantzi

El presentador de 'El conquistador' y colaborador de Euskal Telebista (ETB) vuelve a dar el salto de la pública vasca a la nacional para entrar en las cocinas de 'Masterchef Celebrity 6'. Esta será la primera experiencia en TVE de Iantzi, que también se ha puesto al frente de otros formatos en las cadenas generalistas como 'El muro infernal' (laSexta), Billete a Brasil' (Cuatro) y 'Contigo al fin del mundo' (Antena 3), además de ser colaborador en las primeras etapa de 'Zapeando'.

Yotuel

Adelantado en exclusiva por YOTELE, el cantante y compositor, que dio su gran salto a la fama en España con la serie de Antena 3 'Un paso adelante', intentará ahora demostrar que también es un auténtico fenómeno en los fogones en el concurso presentado por Pepe Rodríguez, Samantha Vallejo-Nágera y Jordi Cruz.

Terelu Campos

Después de que YOTELE verificase esta información, la actual colaboradora de 'Viva la vida' vuelve a TVE, cadena en la que dio sus primeros pasos en televisión en 1987, primero en el área de producción del magacín 'Por la mañana' y posteriormente como colaboradora de 'A mi manera' y 'Pasa la vida'. En 1996 se marchó con su madre a Telecinco pero volvió en 2014 a la cadena pública como concursante de '¡Mira quién baila!'.

Su entrada en las cocinas de 'Masterchef Celebrity 6' llega después de que se convirtiese en concursante de la primera edición de 'Mask Singer' bajo la máscara de Cerdita el pasado otoño.