"Me destrozas el corazón", dijo el chef Jordi Cruz al ver las lágrimas de José María tras conocer que había sido el segundo expulsado de la novena edición de Masterchef. "Somos un jurado estricto. Más allá de lo que sintamos, nuestra obligación es evaluarlo con criterio y tu plato ha sido el peor", continuó. "En lo que te podamos ayudar, te lo vamos a poner encima de la mesa para que tires para adelante feliz, como te mereces", zanjó.

"Tienes abiertos nuestros restaurantes y nuestras casas para lo que necesites", le aseguró Pepe Rodríguez. "La ayuda que me han ofrecido los jueces la voy a aprovechar. Me gusta la cocina y el día de mañana me quiero dedicar a esto", afirmó el aspirante.

El motivo de que el joven de 18 años se despidiera de los fogones del reality culinario fue que el pollo que elaboró en la prueba de eliminación estaba crudo. "No se podía comer", aseveró Jordi.

Los compañeros, conmocionados por la marcha del extremeño, dejaron testimonios como el de Alicia, aspirante madrileña: "Es un chico súper especial que se merece muchas más oportunidades. Me ha dejado destrozada".

En sus dos semanas de paso por el programa, además de cocinar, ha llorado, reído e incluso bailado a ritmo de Bad Gyal, su cantante favorita. En el programa de este martes, "perreó" con Mario Vaquerizo.

Yo: "La verdad que tengo un gusto para la música estupendo"



Mi mente 24/7: Vente a mis quince ya, vamos a celebrar, mi sexy chambelán#MasterChef pic.twitter.com/JcFt7EQ3P5 — MasterChef (@MasterChef_es) 20 de abril de 2021

La historia de superación del pacense no dejó indiferente a nadie. Emocionó tanto a seguidores del concurso como al resto de internautas. Por ello, las redes sociales se inundaron este martes de mensajes de apoyo al joven cocinero. "Espero que en la repesca entres tú".