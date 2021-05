Joaquín Reyes volvió este lunes a 'El intermedio' de laSexta con un nuevo episodio de 'Zanguangos', sección en la que se transforma en rostros muy conocidos de la sociedad. En esta ocasión, el humorista se puso en la piel del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que se definió como "la cara amable del PP".

En el vídeo, el falso Almeida interpretado por Reyes hace referencia a sus habilidades para ligar: "Mirad qué sonrisa tengo, caen rendidas hasta las 'podemitas', que no se depilan". Hace unos días, el verdadero alcalde de la capital confirmó que no descarta acudir a 'First Dates' para encontrar el amor.

El cómico, convertido en el político del PP, hace un recorrido por las calles de la capital: "No os penséis que es fácil gobernar una urbe con vocación universal como Madrid. El centro neurálgico de España, el nudo de comunicaciones del sur de Europa, el Nueva York con olor a ajo".

En este sentido, asegura que casi no pasa por su despacho porque está "todo el día en la calle y en contacto con los ciudadanos para ver los problemas reales". Por otro lado, se queja del legado "de la comunista de Carmena". "No sabéis cómo dejó el ayuntamiento, todo perdido de migas de magdalena y tapetes de ganchillo", añade.

En el final del vídeo, el peculiar Almeida de 'El intermedio' se despide respondiendo a una llamada de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "No, no hagas caso a la tele. ¿Cómo voy a ser yo el bueno y tú la mala?", asegura antes de colgar el teléfono con un ladrido.