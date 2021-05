Las elecciones del 4 de mayo a la presidencia de la Comunidad de Madrid se han saldado con una aplastante victoria del Partido Popular con Isabel Díaz Ayuso, la desaparición de Ciudadanos de la Asamblea y la dimisión de Pablo Iglesias, que abandona la política de manera definitiva tras no poder sumar mayoría con el bloque de izquierdas.

Termina así una etapa mediática para el hasta ahora líder de Unidas Podemos que comenzó con el 15M y llega hasta su candidatura a las autonómicas habiendo llegado a ser vicepresidente del Gobierno de España hasta hace apenas dos meses.

Dedicado profesionalmente a la docencia universitaria, comenzó su trayectoria en los medios en la cadena local madrileña Canal 33, donde presentó el espacio de debate 'La tuerka', a donde invitó a Ayuso en varias ocasiones. Aunque alcanzó la fama como tertuliano en 'La sexta noche', su debut en la televisión nacional no fue en Atresmedia sino en Mediaset.

Iglesias debutó el 26 de marzo de 2011 en 'La Noria', el espacio que presentaba Jordi González en Telecinco los sábados por la noche en Telecinco, con un debate sobre la iglesia católica en el que también estaban Enric Sopena y Alfonso Rojo, tertulianos estrella del formato de La fábrica de la tele, junto a Mila Ximénez.

Como dato curioso, el actual conductor de 'Supervivientes: Conexión Honduras' no se sabía ni su nombre: “Este caballero es profesor de la Universidad Complutense Pablo Iglesias. Espera, que no me han puesto tu nombre. ¿Cómo te llamas?”, le preguntaba el catalán.

"Pablo Iglesias", respondía. Jordi González se dio entonces cuenta de su error: “Vale, vale, pensaba que era la universidad Pablo Iglesias, no tu nombre”, se excusaba. La colaboración no se podría considerar del todo exitosa, ya que tras esta experiencia la dirección del espacio no le volvió a llamar más.