Un rostro muy habitual en televisión ha cargado contundentemente contra Santiago Abascal por sus palabras sobre la crisis migratoria de Ceuta. Javier Ruiz, habitual colaborador de formatos como 'Cuatro al día', quiso opinar en la última entrega de 'El programa de Ana Rosa' sobre el discurso del de Vox.

En concreto, el líder de la formación de ultraderecha cargó duramente contra el Gobierno por lo ocurrido en la ciudad autónoma: "Hay que militarizar nuestras fronteras de manera permanente y sistemática, perfeccionar su defensa con la construcción de muros más elevados, con más medios.". "El que entra ilegalmente no se va a poder regularizar nunca ni va a recibir una ayuda social", añadió el político.

El diputado fue más allá en su discurso: "Los 30 millones que ha dado el Gobierno a Marruecos los necesitan los españoles para hacer un muro infranqueable, para que los policías y guardias tengan los medios técnicos y para los españoles que lo están pasando mal en Ceuta y resto de la península".

Estas palabras hicieron estallar a Javier Ruiz, que mostró de forma tajante su oposición a este alegato: "Me avergüenza lo que acabo de escuchar en Vox. Primero, porque es mentira. No, no le pagamos a los inmigrantes ilegales. No, no estamos haciendo lo que dicen. No, no es verdad nada de lo que dicen".

El periodista aseguró que el discurso dado por el líder de Vox se asemejaba al de Donald Trump en la polémica con el muro de México: "No es original. Todo lo que hemos escuchado es el discurso de Trump. Militarizar las fronteras es lo que se planteó en México. Se le ha olvidado decir que eran violadores, es lo único que le ha faltado para repetir algo que ni siquiera ha escrito él. Me avergüenza porque intenta ganar votos sobre las espaldas de gente débil".