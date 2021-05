María Teresa Campos regresó este martes a Antena 3 para charlar con Pablo Motos en 'El hormiguero'. La veterana comunicadora, que sigue a la espera de que Telecinco retome las emisiones de 'La Campos móvil', se pasó por una noche a la competencia y habló de su compañera de cadena, Ana Rosa Quintana.

El nombre de la periodista salió a relucir cuando Campos detalló su rutina matinal. Según explicó, sus mañanas empiezan con unos ejercicios de respiración y con los informativos de las 07:00 y las 08:00 horas. "No me preguntes de qué cadena, porque no es la tuya", le dijo entre risas a Motos. Pero lo que más llamó la atención fue lo que dijo a continuación: "Después de eso, me cambio de cadena y desayuno".

María Tersa Campos cambia de canal cuando empieza el programa de Ana Rosa #CamposEH pic.twitter.com/rC2pA4s09l — Diego 🥑 (@diegobferrandez) 25 de mayo de 2021

Unas palabras que no pasaron desapercibidas para el presentador: "Si cambias de cadena... ¿dejas de ver tu cadena por la mañana? ¿No ves a Ana Rosa?". María Teresa reconoció entonces que solo ve "el principio" del programa: "Es estupendo y a ella no hay que valorarla, porque ya está supervalorada. Son personas que tienen un nombre y lo tendrán siempre, todo el tiempo que quieran estar en televisión".

Por otro lado, la invitada desveló una anécdota relacionada con la 'reina de las mañanas': "Hace unos años me dijo que tenía claro que, con la edad que tiene ahora, ya no iba a estar en televisión". "A nosotros nos retira el público", apuntó María Teresa, que en este sentido, señaló que "la gente es libre de ver lo que quiera". "En un momento les has gustado y mañana les dejas de gustar. Eso es así", reflexionó.

María Teresa Campos confía en que Telecinco recupere próximamente 'La Campos móvil', cuya primera entrega con Isabel Díaz Ayuso firmó un discreto 12,6% sin llegar a los 2 millones de espectadores. "Estrené un programa, luego vino lo de Rocío y lo pararon. Ahora estoy esperando a que lo vuelvan a poner en marcha. No nos vamos a quedar con el camión, con el dinero que vale", dejó caer la presentadora en 'El hormiguero'.