En televisión también se descubren historias profundas sobre personas anónimas que acuden a diferentes programas. Especialmente en 'First Dates' son muchos los comensales que se animan a explicar aspectos de su vida, como Luna, que quiso contar qué pasó con el padre de su hijo.

Esta joven llegó dispuesta a encontrar el amor en el programa de Cuatro. Mientras se presentaba a Lidia Torrent, explicó que es madre de un chico de 20 años, pero que no sabe absolutamente nada del padre desde hace 18 años: “Como en las pelis, se fue a comprar tabaco y desapareció”.

La camarera del restaurante se sorprendió ante tal comentario: "¿En serio?". La soltero asintió y explicó más detalles: "Nunca más supe de él. Desde que tiene dos años". "Al menos no me da por saco", añadió entre risas y evidenciando que no le ha supuesto nada grave.

Esta manera de tomarse el tema hizo que Torrent le resaltara su manera de ver la vida: "Hablas con mucha ilusión", le alabó antes de presentarle a José Manuel, su cita de aquella noche. Ambos tuvieron feeling desde el primer momento y repitieron encuentro dándose una segunda oportunidad tras su salida del restaurante más famoso de la televisión.