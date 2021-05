Antena 3 inicia nueva semana con la segunda gala de 'Mask Singer 2' (22:45 horas). Los investigadores y espectadores tendrán que prestar atención a las actuaciones de Dragona, Medusa, Huevo, Rana y Gatita para tratar de descubrir qué famosos se esconden bajo las máscaras. Al final de la noche, se revelará la identidad de una de ellas.

'Supervivientes 2021: Conexión Honduras'

Por su parte, Telecinco sigue confiando la primera noche de la semana a Jordi González y su 'Supervivientes 2021: Conexión Honduras' ( 22:00 horas). En esta ocasión, además de anunciar al expulsado definitivo de la semana y celebrar un nuevo juego de recompensa, el programa recibirá en plató a Sandra Pica tras su paso por la isla.

'The Dancer'

La 1 de TVE celebra esta noche (22:10 horas) la segunda semifinal de 'The Dancer'. Una semana más, dos concursantes serán eliminados, una elección que recae en el público y que dejará tan solo a ocho candidatos para la final. La temática principal de esta gala girará en torno al mundo del cine.

'El pacto'

LaSexta apuesta esta noche (22:30 horas) por el cine con la emisión de 'El pacto'. El profesor Will Gerard y su mujer Laura llevan una vida tranquila, pero una noche Laura es víctima de una brutal agresión sexual. En el hospital, un misterioso tipo llamado Simon se dirige a Will y se ofrece para hacer justicia y ahorrarles el suplicio de tener que pasar por un proceso judicial. Will está tan alterado que de manera irreflexiva acepta la propuesta. A partir de ese momento se verá metido en una organización justiciera clandestina.

'Caronte'

Además, 'Caronte' se acerca a su final en Cuatro (22:50 horas). Caronte pone en marcha el plan acordado con Bernardo para desenmascarar a Paniagua. Aurelio y el abogado fuerzan un encuentro con Toni para poner nervioso al comisario, pero éste se percata del engaño y no cree que Aurelio esté realmente de su lado. Mientras, Marta se enfrenta a la defensa de su exnovio, Mario, que podría acabar en la cárcel tras haber agredido a un compañero de trabajo bajo los efectos de las drogas. Guillermo, por su parte, organiza una gran fiesta en casa de Caronte en la que se cuela un misterioso hombre que se hace con la pistola del letrado.