'El Hormiguero' volvió a hacer ayer su tertulia de actualidad con Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo y Tamara Falcó, que regresó ayer tras dos semanas ausente. La colaboradora, que recientemente ha incendiado Instagram con una fotografía junto Isabel Díaz Ayuso, volvió a dejar clara su postura política cuando debatieron acerca de la polémica subida de la factura de la luz.

"Este Gobierno ha perdido la referencia de lo que es ser de izquierdas, que es la igualdad de oportunidades y la lucha de clases, donde hay muchas cosas por hacer", comenzó criticando Del Val, que añadía: "Están en cosas de ecologías baratas, recomendar no consumir refrescos con azúcar, hablan de 2050... Mientras las colas del hambre están hasta arriba".

"Es un Gobierno de eslóganes. Y eso no es ser de izquierdas. La izquierda debería replantearse qué es ser de izquierdas", expresó Del Val ante la atónita mirada de Falcó, que no dudó en plantear sus dudas: "Me he quedado tocada porque, según lo que has dicho, ser de izquierdas es todo lo bueno. ¿Qué es ser de derechas?".

El periodista intentó explicar sus palabras: "La izquierda se está olvidando de luchar por la gente que tiene menos con eslóganes baratos, cosas que tienen menos importancia. Por eso digo que este Gobierno no es de izquierdas". Tamara sacó la cara por la derecha: "Yo pienso en los líderes que tenemos en Madrid y lo que han hecho por la gente menos favorecida, y yo estoy muy contenta de ser de derechas". Su comentario provocó un aplauso tímido entre los allí presentes.