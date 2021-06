'El intermedio' le dio este jueves una clase de feminismo a Vox de la mano de Cristina Gallego. La colaboradora se metió en el papel de una profesora para desmentir algunas de las polémicas afirmaciones que han hecho varios miembros del partido político, como es el caso de Javier Ortega Smith.

El secretario general de Vox, que ha calificado a la violencia de género como "una gran mentira", recibió una lección por parte de Gallego: "Hoy aprenderemos qué es la violencia de género. Ya sé que todos deberíamos saberlo a estas alturas del curso, pero parece que a alguno se le atasca y ayer mismo volvió a la carga".

"¡Suspenso! Va a copiar 500 veces 'la violencia de género sí existe'. Es la que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres", subrayó la actriz de 'El intermedio'. Acto seguido, recordó que desde el año 2003 han sido asesinadas 1.095 mujeres por sus parejas o exparejas: "¿Le ha quedado claro que la violencia de género existe?".

Después de que el programa emitiera otra intervención de Ortega Smith, en la que aseguraba que la violencia de género debería catalogarse como violencia intrafamiliar, Gallego volvió a tomar la palabra: "Este chico no se entera. La violencia sobre abuelos, niños, padres, madres... Ya es delito en España. Están todos protegidos. Se llama violencia doméstica o violencia intrafamiliar, y está recogida en el artículo 173 del Código Penal".

"Creo que alguien va a ir a septiembre", advirtió al escuchar otras declaraciones del político de extrema derecha en las que pedía "que no se criminalice a todos los hombres llamándole violencia machista". "No le estoy criminalizando por ser hombre, sino por ser un completo zoquete", añadió Gallego antes de recalcar: "No se criminaliza a los hombres. Se criminaliza a los hombres maltratadores".