Esta semana se ha encontrado el cuerpo sin vida de Olivia, la mayor de las niñas de Tenerife secuestradas por su padre. Este caso de violencia machista ha conmocionado a medio país y programas como 'Todo es mentira' han querido tratar el tema durante la última emisión. Mientras se analizaba, unas palabras de Javier Nart sobre cómo denominar a este tipo de violencia hicieron que algunos de los presentes estallaran contra él.

El colaborador quiso opinar sobre cómo sería más adecuado referirse a casos como este: "Tenemos que centrarnos en los contenidos de la situación y no en su denominación. Diría que ni siquiera es una situación educacional, porque en Finlandia, Noruega o Suecia, hay violencia contra la mujer después de una educación enorme. No es una cuestión ideológica".

Sus palabras, en las que obviaba mencionar la violencia machista, hicieron que la tertuliana Verónica Fumanal le rebatiera: "Javier, no mueren, a estas mujer no les da un patatús, estas mujeres hay un hombre, que suele ser su pareja o expareja, que planifican y que tienen un objetivo, que es acabar con esas vidas. Asesinarlas. Es un asesinato machista, ese asesinato es con un objetivo: decir que tú eres mía, no me das lo que quiero. Nunca es suficiente para este tipo de personas".

"Me parece que decir que el nombre no hace a la cosa es equivocarse. Cuando decimos que es violencia intrafamiliar decimos que hay veces que los hombres matan a sus mujeres y mujeres que matan a los hombres y no es así", matizó la colaboradora.

Marta Flich no dudó en apoyar el mensaje de la tertuliana y puntualizar que, efectivamente, este es el término a utilizar: "Es así, esto no es excepcional, esto es una lacra, la violencia machista es una lacra y hay que llamarla por su nombre: violencia machista", expresó para zanjar el asunto.