José Ortega Cano no está pasando por su mejor momento, al menos en lo que a término de salud se refiere. El torero lleva quejándose desde hace meses, de unos dolores que los médicos no han logrado identificar hasta esta misma semana. La encargada de informar de su estado de salud ha sido su pareja Ana María Aldón, quien en 'Viva la vida' ha anunciado que el resultado del tac coronario al que se ha sometido "no ha sido favorable".

Sin embargo, ha querido aclarar que ni ella misma sabe exactamente lo que le ocurre porque aún no ha tenido la oportunidad de hablar con el médico que le atendió. Aún así, ha anunciado que Ortega se someterá a una intervención quirúrgica la próxima semana: "Le operan el martes".

Por lo visto, se trata de una afección cardíaca que el diestro lleva arrastrando semanas, un estado de salud que ha preocupado a la colaboradora. Sus compañeros de programa han intentado calmarla un poco tras sus declaraciones: "No te preocupes, José es muy duro y está en muy buenas manos".