Algunos sábados, los debates que se generan en 'laSexta Noche' pueden ser muy candentes y derivar en discusiones entre sus colaboradores, algo que ha sucedido en su última emisión. En esta ocasión, ha sido Francisco Marhuenda el protagonista de una gran bronca cuando se debatía sobre la violencia machista.

Todo empezó cuando Marhuenda dijo con tono irónico lo siguiente: "Alemania, 122 mujeres muertas en 2018. Culpa del franquismo y De la Iglesia católica. Ah, no. Ahí no estuvo el franquismo, ni la iglesia católica es la mayoritaria. Ya lo tenemos claro, Franco es malo y la Iglesia católica es malísima". A esta serie de ironías, la periodista Angélica Rubio le lanzó una pregunta que le molestó bastante.

"¿Quieres decir que defiendes a Franco?", quiso saber. Esto no sentó bien a Marhuenda, quien respondió muy molesto: "Cállate ya y déjame hablar. No tengo que aguantar que nadie me llame franquista, ni que defiendo a Franco. Ya basta de demagogia. Voy a hablar yo, o hablas tú. Yo no te interrumpo en un tema tan serio como este", concluía el periodista.

Sin embargo, su enfado fue más allá cuando el resto de tertulianos le interrumpieron en su argumentación: "Voy a hablar lo que a mí me dé la gana, porque demagogias no. Esto no es un tema menor. Este es un tema muy serio porque aquí luego te dicen que defiendes a Vox, que eres machista o que eres franquista, pero déjame hablar narices".