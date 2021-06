Los colaboradores de 'Sálvame' han debatido durante la tarde de este lunes sobre los últimos acontecimientos que se han producido en la isla de 'Supervivientes', pero las opiniones de Kiko Matamoros han provocado la sorpresa de sus compañeros. Entre ellos estaba Jorge Javier Vázquez, que en tono de broma, ha "desautorizado" al tertuliano para que no hable de lo que suceda en el reality show de Telecinco.

"Vas en contra de Omar y a favor de Olga por inercia", le ha reprochado Laura Fa a Matamoros. El presentador se ha puesto del lado de ella y ha cuestionado el criterio del empresario: "Por exceso o por defecto, no puedes hablar de 'Supervivientes'. De la misma manera que perdiste toda la credibilidad al cargarte de manera sistemática a Rocío Carrasco, ahora la pierdes al alabar de manera sistemática a Olga".

Aunque el ambiente entre ambos era distendido, Matamoros le ha lanzado un dardo al conductor del programa: "Últimamente estás cogiendo un sesgo autocrático que no me gusta". "¿Estás diciendo que me estoy pareciendo a Carlota?", ha respondido Jorge Javier.

Una pregunta con la que ha hecho referencia a los fuertes desencuentros que se han producido durante las últimas semanas entre la presentadora y el colaborador como consecuencia del documental de Rocío Carrasco.

"No, además sé que estas tonterías le molestan mucho a Carlota", ha asegurado el tertuliano. En ese instante, Jorge Javier ha bromeado con las críticas y descalificaciones que recibe habitualmente por parte de algunos espectadores del programa: "En cualquier caso, Carlota estaría copiándome a mí, que soy el dictador primero. Ella sería la segunda dictadora". "El enano dictador soy yo", ha zanjado con humor.