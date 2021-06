'El programa del verano' ha contactado esta mañana con Alberto Caballero, sobrino de José Luis Moreno. El creador junto a su hermana Laura de las exitosas 'Aquí no hay quien viva' y 'La que se avecina' ha hablado con el programa de Telecinco acerca de la detención de su tío por presunta organización criminal. "Estamos un poco en shock, lógicamente, porque es una noticia dura", comenzaba diciendo el guionista. Caballero asegura que se encuentran "preocupados", aunque "en la distancia, porque hacía unos cuantos años que personalmente no tenía contacto con él. Pero al fin y al cabo es mi familia y son noticias que afectan bastante".

"Yo no tengo datos porque no hemos tenido relación, ni contacto, ni sabemos cuál es su entorno ahora mismo, estamos un poco desconectados", explicaba Caballero, que revelaba que en su momento tuvieron "una serie de diferencias, y eso llevó a un alejamiento tanto en lo personal como en lo profesional. Me parece el argumento de una película", afirmaba sorprendido.

"No teníamos ningún tipo de información que pudiera inducir a esto", explicaba, aunque no obstante "habíamos tenido algún problema con un par de pagarés a nivel de la productora y unas sociedades fantasmas con las que no habíamos trabajado. Nos limitamos a denunciarlo y a llevar su proceso a los tribunales, pero no pensábamos que pudiera estar relacionado con él. Creíamos que era un intento de estafa al uso y lo pusimos en conocimiento de las autoridades y en ese proceso estaba".