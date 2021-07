Los programas de Telecinco continúan analizando la polémica victoria de Olga Moreno en 'Supervivientes'. Durante la mañana de este lunes, Rocío Flores ha visitado 'El programa del verano' para contar cómo se siente y dar su versión sobre el momento más controvertido que se produjo durante los últimos minutos de la gala final del reality: la aparición de su hermano David en plató.

"Eres la mejor superviviente de toda la historia, lo has hecho superbién. Eres la mejor persona que he conocido en toda mi vida", le dijo el hijo de Rocío Carrasco a la actual mujer de Antonio David Flores mientras Carlos Sobera le acercaba un micrófono.

La aparición de David en plató, acompañada de estas palabras que muchos califican como guionizadas, es un claro ejemplo de violencia vicaria y mediática hacia la madre del joven. Por este motivo, las redes se han movilizado y han acusado a Telecinco y Bulldog TV, productora de 'Supervivientes', de ser cómplices de este tipo de maltrato.

Esta mañana, Joaquín Prat le ha preguntado a Rocío Flores sobre la escena que tanto ha dado que hablar durante los últimos días. "A Madrid vinimos 20 personas. Entre ellos estábamos David, Lola (hija de Olga) y yo. En el momento en que Olga ganó a Melyssa, David dijo que quería entrar", ha comenzado explicando.

Según su relato, pidieron permiso a la productora para que su hermano pudiera estar en plató. "Lola no pudo entrar porque es menor y la autorización no llegó a tiempo", ha apuntado antes de añadir que David "llegó a Telecinco 20 minutos antes de que Olga se proclamara ganadora". "La única que estaba aquí desde el minuto cero era yo, estaba metida en una sala", ha señalado.

Pese a que las imágenes parecen indicar lo contrario, Rocío ha afirmado que la secuencia de estos hechos fue totalmente espontánea: "Surgió así". "David es una persona que va cumpliendo años y que piensa por sí solo, no me cansaré nunca de decirlo. Estoy hasta aquí de que se hable de él en unos términos que no son. Él está radiante y yo también, estamos todos muy felices", ha zanjado.