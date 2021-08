Los programas de Telecinco siguen divididos en la forma de enfocar el caso de Rocío Carrasco. Al igual que algunos espacios, como 'El programa de Ana Rosa', decidieron ignorar en alguna ocasión el testimonio de la hija de la Jurado, ahora otros como 'Sálvame' o 'Socialité' se han negado a ser el altavoz de Olga Moreno.

Durante la semana, 'Sálvame' ha emitido su habitual programa diario pero sin hacer mención alguna a la entrevista de Moreno una vez esta se había emitido. De hecho, ni siquiera la propia Rocío Carrasco ha hecho acto de presencia en el plató esta semana para presentar su sección. Según ha confirmado ABC, tanto 'La fábrica de la tele', productora del programa, como la propia Carrasco, pactaron que esta semana no se llevara a cabo su sección.

Ahora, ha sido 'Socialité', el programa comandado por María Patiño, quien ha decidido ignorar también el testimonio de la mujer de Antonio David. No en vano, ambos programas están producidos por 'La fábrica de la tele', productora que también se encargó de 'Rocío. Contar la verdad para seguir viva'. Teniendo en cuenta el compromiso de la empresa con la hija de la más grande, no es de extrañar que sus programas ignoren la versión contraria, la cual no aportó ningún tipo de prueba en su entrevista el pasado miércoles.

El programa emitido el sábado 31 de julio, optó por centrarse en Iker Casillas y su enfrentamiento con las cámaras del programa, la familia Pantoja o la entrevista a la abuela de la reina Letizia entre otros temas, sin dedicar un solo minuto al testimonio de la ganadora de 'Supervivientes 2021'.

Esta decisión, mayoritariamente, ha sido aplaudida por los usuarios en las redes sociales: "Es que tienen que ignorar a Olga, no dice la verdad, sólo repite lo mismo siempre como un loro. No interesan nada sus mentiras", apuntaba una usuaria en Twitter. Sin embargo, otros sí se han mostrado críticos con esta decisión: "Dejar oír otra versión de las cosas haría pupita a la madre del año. Así que mordaza, todo muy demócrata y muy ético".