'Sálvame' ha retomado durante los últimos días los tests de inteligencia a sus colaboradores. Después de que Kiko Jiménez quedara último la semana pasada en el ranking tras obtener un 104 de coeficiente, este miércoles fue el turno de Antonio Montero. Además de superar holgadamente a su compañero, el colaborador quedó por encima de la media nacional.

"Hay personas más homogéneas en los distintos tipos de inteligencia y personas más dispares. En el caso de Antonio nos encontramos puntuaciones homogéneas tanto en conocimiento y aprendizaje como en las capacidades de inteligencia, con las que naces", explicó la psicóloga Ana Isabel Gutiérrez.

"Tu puntuación es buena pero te falla algo. No es la memoria, como decías tú en nuestra conversación previa, sino la atención", desveló la profesional: "No es un problema de memoria, es un problema de no prestar atención a todo lo que está ocurriendo".

Después de estas puntualizaciones, Nuria Marín abrió el sobre que contenía el resultado final del test: "El coeficiente intelectual de Antonio Montero es de 121". Una cifra que le sitúa en el rango de personas "muy inteligentes", según Ana Isabel Gutiérrez. "La media está en 100, consideramos normal entre 85 y 115", comentó la psicóloga.