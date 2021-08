Paz Padilla ha protagonizado un nuevo momento muy emotivo en 'Sálvame'. Después de la cuarta entrega de 'La última cena', la presentadora ha pedido este viernes disculpas públicamente a Cristina Cifuentes por prejuzgarla antes de conocerla: "He hecho con ella lo que mucha gente hace conmigo. Te significas por donde trabajas, por lo que te dedicas, y del tirón te ponen una etiqueta".

"La Paz Padilla es del 'Sálvame', de la telebasura, del corazón... Y luego conoces a la persona y dices, '¡Ay, pues no me esperaba que tú fueses así Y yo con ella he cometido el mismo error. A Cristina le puse una etiqueta por todo lo que ella ha significado, por todo lo que sucedió de cuando estaba en la política. Ahora la conozco en persona y me ha conquistado. Te pido perdón por juzgar por las apariencias", aseguró la cómica un tanto emocionada mientras miraba a cámara.

Posteriormente, Padilla también se pronunció del sufrimiento por el que Cifuentes ha podido pasar durante los últimos años: "Tiene que tener unas heridas de la política... Estoy segura de que tiene grandes cicatrices, de sentirse defraudada, poco apoyada, sentirse sola...".

Cristina Cifuentes habla sobre su vida personal en 'La última cena'

La que fuera presidenta de la Comunidad de Madrid se convirtió este pasado jueves en concursante de 'La última cena', donde tuvo que cocinar en compañía de Lucía Dominguín. A lo largo de la velada, recordó su vida anterior, desvelando que en su casa cocina su marido: "Lo hace estupendamente bien, me lleva el café a la cama por las mañanas desde hace 33 años".

Por otro lado, se mostró reticente al ser preguntada por su etapa en el Partido Popular: "No quiero hablar de política. He estado en política más de 30 años, los últimos 10 de una manera intensa". "Me considero muy afortunada. He sido delegada del Gobierno, presidenta de la Comunidad de Madrid... Me quedo con lo bueno y la gente buena", aseguró la expolítica, que definió los tres últimos años como "muy complicados".

Además de desvelar le resultó muy complicado conciliar el trabajo con la vida familiar en su última etapa política, Cifuentes reconoció que tiene "cierta deuda" con sus hijos, que más adelante la sorprendieron con una videollamada en directo. "No les he dedicado el tiempo que quizá debería. Ahora estoy intentando recuperarlo", admitió Cifuentes, que no cambiaría nada de su trayectoria: "Creo que habría tomado las mismas decisiones y cometería los mismos errores que he cometido".