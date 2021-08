Adara Molinero ha cargado duramente contra Mtmad, canal online de Mediaset en el que ella misma participó con su propio videoblog. El pasado abril de 2020, la joven decidió dejar 'Madre mía', su canal en el servicio de streaming, alegando que no podía seguir exponiendo su vida ante la cantidad de problemas personales. Sin embargo, Adara ha estallado ahora y ha explicado los motivos que le llevaron a dejarlo.

En unos vídeos publicados en sus redes sociales, la última ganadora de 'GH VIP' asegura que la plataforma de Mediaset es "una auténtica mierda". "Llevo sin salir en la televisión un año y pico. No entiendo por qué hay personas con esa maldad que siguen hablando de mí en el canal ese de mierda de Mtmad, porque Mtmad es una auténtica mierda y basura. Por eso lo dejé, lo dejo claro ahora mismo", asegura.

Mtmad cuenta ahora con canales de Bea Retamal, compañera de Adara en 'Gran Hermano 17' o de Lola, participante de 'La isla de las tentaciones' y 'Supervivientes', además de muchos otros rostros de realities de la cadena. Adara extiende su crítica también a 'Solos', donde participan Amor Romeira y Carolina Sobe actualmente: "Y en el pisito de los cojones no sé por qué no tienen otro tema, por qué no hablan de su vida o por qué no se dedican a otra cosa".

"Estoy muy dolida porque yo no hablo de nadie, yo no opino de nadie", insiste la joven, que claramente se queja de que se hable de ella en los vídeos y realities: "Mtmad te propone los temas para que haya polémica". "Demasiado me callo para todas las veces que me nombran buscando una guerra, que yo les conteste y salgan titulares por todas partes. Es asqueroso cómo algunas personas para ganar unos miserables euros", afirma.