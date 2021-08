María Patiño, presentadora de 'Socialité', no comprende la reacción de Rosa Benito, así como las duras palabras que ha pronunciado sobre ella después de presuntamente ser la principal razón de haber causado un ataque de ansiedad en su exmarido Amador Mohedano, lo que le ha llevado a protagonizar la entrada a un complejo hospitalario en las últimas horas.

Durante la emisión del pasado sábado 28 de agosto, el espacio de La Fábrica de la Tele fue protagonista de uno de los momentos más duros a los que Patiño se haya enfrentado tras la vuelta de su periodo de descanso, siendo sustituida por Nuria Marín en las últimas semanas. Conocida por no callarse una, todo comenzó cuando la gallega revelaba el pasado jueves 26 en 'Sálvame diario', junto a Belén Esteban, que el hermano de la difunta Rocío Jurado no era conocedor de los malos tragos que José Ortega Cano había hecho pasar a su mujer en vida. "Amador Mohedano nos contesta a las dos que sí", aclaró en directo, en el mismo periodo tiempo que entraba en conversación con el hermano de 'la más grande'.

Al día siguiente, el viernes, la colaboradora de 'Ya es mediodía', a quien las palabras de ambas sentaron como un jarro de agua fría, culpó a la presentadora de Ferrol de ser el desencadenante del estado de salud actual de Mohedano, a quien guarda un gran aprecio pese a su seperación, y al que ingresaron el mismo día por la tarde tras lo ocurrido el día anterior en la jornada vespertina de la privada de Fuencarral, al parecer, por una hemorragia digestiva.

"Lo que me duele es que se esté poniendo a Rocío Jurado como si fuera una mujer maltratada. Me parece vergonzoso, rastrero. Creo que este ataque de ansiedad le dio al escuchar esto, pues el cuerpo es una máquina y llega un momento en el que explota", apuntaba Benito, tras enterarse prácticamente en directo del ingreso hospitalario de su ex compañero sentimental "por una bajada de glóbulos rojos", que ella no tardó en atribuir a las declaraciones de su excompañera.

Ha sido en su propio programa donde Patiño, no contenta con la situación, por la que ha recibido numerosas críticas en las últimas horas tras el encontronazo con Mohedano, ha respondido a la alicantina de forma contundente: "Me parece bastante cruel e injusto que, conociendo los antecedentes de su exmarido, hable de un ataque de ansiedad cuando ella conoce de primera mano el diagnóstico de Amador. Con esto no pretendo atacarte, simplemente reaccionar a tus palabras".

De hecho, la periodista, que recientemente celebrabra su 50º aniversario, no contenta con la réplica dirigida a la que fuera cuñada de Rocío Jurado, ha continuado con su discurso y apuntaba a que ella misma, Benito, había sido partícipe de declaraciones similares a las suyas en el pasado, dirigidas hacia José Fernando y Gloria Camila, hijos adoptivos de la cantante: "No tiene memoria y no se acuerda de que ella también ha hecho esto, también ha participado en esto. Dices que hay que respetar a los muertos no hablando de ellos, pero tú hablabas de sus hijos en televisión cuando Rocío ya estaba muerta".