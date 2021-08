Desde que regresara de sus vacaciones, Kiko Matamoros no ha dudado en dejar caer que su participación en 'Sálvame' podría llegar a su fin. Además de criticar las formas en las que se produjo el despido de Antonio Canales, el colaborador no dudó en afirmar que el programa se había equivocado con el tratamiento del documental de Rocío Carrasco.

La última guinda la han puesto las críticas que ha recibido de sus compañeros por asegurar en una entrevista que Anabel Pantoja "fomenta la obesidad", entre otros asuntos. Ante sus espantadas continuas, ayer Kiko Hernández preguntó directamente a su compañero: "¿Estamos ante tu final en 'Sálvame'?". "¿Es inminente tu final?", insistía.

Matamoros solo se limitaba a afirmar que existe "una posibilidad", aunque apuntaba: "Íntimamente sí he tomado una decisión". "No quiero tener un final feo porque creo que no se lo merece la productora y la casa que me ha dado trabajo durante 12 años, ni se lo merecen los compañeros, ni el público...", dejó caer el tertuliano.

"Estoy esperando a hablar con quien me ha contratado, porque creo que es el paso correcto a nivel personal y profesional. No me gustaría irme con un berrinche de aquí", explicó Kiko, que también aseguró que su salida del 'Deluxe' no se debió a motivos económicos. No es el primer amago de abandono que hace Matamoros, ya que hace unos días comentó: "A mí gusta mi trabajo pero, si un día tengo que irme, me iré”.